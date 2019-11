Alejandro Valverde doet volgend jaar voor de dertiende keer mee aan de Tour de France. De 39-jarige Spanjaard van Movistar kiest voor de Ronde van Frankrijk als voorbereiding op de Olympische Spelen amper een week later in Tokio.

“Mogelijk zijn de 21 dagen van de Tour de France niet de ideale voorbereiding, want als de Tour om 21.00 uur eindigt, is het in Tokio al een dag later", zei teambaas Eusebio Unzué van Movistar maandag tegen Zikloland.

“Als de renners dinsdag, twee dagen na de laatste etappe in de Tour, aankomen in Tokio, is er geen ruimte om te wennen aan de tijd of de omstandigheden. Maar ik denk dat dit voor Alejandro geen probleem is."

Valverde maakte van 2005 tot en met 2008 en in de afgelopen acht jaar telkens zijn opwachting in de Tour. Hij won in totaal vier etappes (een in 2005, twee in 2008 en een in 2012) en behaalde met de vierde plaats in 2014 zijn beste eindklassering.

Sylvain Chavanel heeft meeste deelnames in Tour

Valverde bezet met dertien starts de gedeelde 29e plaats op de lijst van renners met de meeste deelnames in de Tour. De onlangs gestopte Fransman Sylvain Chavanel gaat aan kop met achttien.

De kans is groot dat Valverde in de komende Tour de rol van knecht op zich moet nemen. Movistar versterkte zich voor volgend seizoen alvast met de Spanjaard Enric Mas van Deceuninck-Quick Step, die gehaald is als kopman.

Valverde heeft volgend jaar als hoofddoel om olympisch goud te veroveren in de wegwedstrijd. De wereldkampioen van 2018 kwam al vier keer eerder in actie op de Spelen, maar kwam niet verder dan de dertiende plaats (in 2008 in Peking).

De eerstvolgende Tour de France gaat op zaterdag 27 juni van start in Nice en eindigt op zondag 19 juli in Parijs. De wegwedstrijd van de Olympische Spelen in Tokio wordt afgewerkt op zaterdag 25 juli.