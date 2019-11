Mathieu van der Poel en Annemarie Worst hebben zondag ook de cross in het Belgische Hamme gewonnen. De Nederlandse veldrijders waren zaterdag ook al de beste in het Tsjechische Tábor.

De 24-jarige Van der Poel, die voor de vierde keer op rij de beste was in Hamme, reed al vroeg weg bij zijn concurrenten en gaf die voorsprong niet meer uit handen.

Laurens Sweeck werd op gepaste afstand tweede. De 25-jarige Belg gaf veertig seconden toe op Van der Poel. Sweecks landgenoot Tim Merlier eindigde op één minuut en drie seconden als derde. Lars van der Haar werd vierde, voor Eli Iserbyt.

"Het was een leuke cross, een speelcross", zei Van der Poel na de race. "De techniek was nodig, maar ik kon mijn vermogen kwijt op een bepaald stuk waar ik meerdere malen doortrok. Sweeck was taai, die bleef lang in de buurt. Nadat de race beslist was heb ik vooral tegen mijzelf gereden, om zo hard mogelijk naar de finish te gaan."

Van der Poel boekte al zijn vijfde overwinning van het nog prille seizoen bij het veldrijden.

Ook Annemarie Worst boekte een overwinning in het Belgische Hamme. (Foto: Pro Shots)

Worst pakt overwinning bij de vrouwen

Ook bij de vrouwen was er Nederlands succes in Hamme. De 23-jarige Worst maakte eerder zondag in de laatste ronde het verschil en kwam solo over de meet. De Belgische wereldkampioen Sanne Cant eindigde als tweede op drie seconden van Worst.

Ceylin del Carmen Alvarado kwam weer drie seconden later als derde over de streep. De Rotterdamse hield haar landgenoot Yara Kastelijn één tel achter zich.

"Het was heel spannend. We waren met z'n vieren weg en je wist niet wie zou winnen", zei Worst na afloop van de race tegen Sporza. "Ik merkte dat ik een gaatje had en ik probeerde het een half rondje vol te houden. Het lukte. Dat het een perfect weekend is? Ja, het ging echt lekker, gisteren en vandaag. Ik ben zeker tevreden."

De wedstrijd in Hamme was de tweede race om de DVV-trofee, die vorig jaar werd gewonnen door Van der Poel en Cant. Iserbyt gaat bij de mannen aan de leiding in het klassement, terwijl Van der Poel - die de eerste race miste - klimt naar plaats zes. Bij de vrouwen blijft Kastelijn de leider, voor Worst.