Mathieu van der Poel is emotioneel onder zijn wereldbekerzege in Tábor. De Europees- en wereldkampioen veldrijden beleefde een heftige week waarin zijn grootvader Raymond Poulidor overleed.

"Het is een zware week geweest, het is heel lastig. Het was zoeken naar het goede gevoel. Ik ben blij dat ik won, maar het was moeilijker dan verwacht", aldus een snikkende Van der Poel, die amper uit zijn woorden kwam.

De Franse wielerlegende Poulidor overleed woensdag op 83-jarige leeftijd. Hij eindigde in het verleden acht keer op het podium van de Tour de France - zonder de koers ooit te winnen - en won onder meer de Ronde van Spanje.

Van der Poel zag dat zijn vader en oud-wielrenner Adrie van der Poel, die ook aanwezig was in Tábor, het emotioneel eveneens zwaar had. Des te blijer was hij met zijn overwinning.

"Ook voor hem is het niet makkelijk. Het was zowel fysiek als mentaal enorm lastig. Ik ben blij dat ik ben blijven vechten. Ik wilde heel graag winnen, ook omdat Tábor vrij speciaal voor me is. Ik ben blij dat ik heb gewonnen."

'Ze hebben me goed onder druk gezet'

De 24-jarige Van der Poel moest in Tábor achteraan starten, omdat hij dit seizoen nog niet eerder meedeed in de wereldbeker. Hij knokte zich naar voren en rekende in de laatste honderden meters af met de Belg Eli Iserbyt (tweede). Lars van der Haar werd derde.

"Het kostte heel veel moeite om voorin te zitten. Ik startte op een iets grover bandenprofiel voor meer zekerheid in het begin van de wedstrijd", aldus Van der Poel.

"Mijn concurrenten hebben me goed onder druk gezet. Toen ik erbij kwam, voelde ik al dat het in de laatste ronde gespeeld moest worden."

Van der Poel boekte zijn vierde overwinning in het nog prille veldritseizoen. De Nederlander won begin deze maand in Ruddervoorde, pakte een kleine week geleden de Europese titel in Italië en was maandag de beste bij de Jaarmarktcross in het Belgische Niel.

Mathieu van der Poel in actie in Tábor. (Foto: Getty Images)