Kristijan Durasek is woensdag door de UCI voor vier jaar geschorst wegens het overtreden van de dopingregels. De 32-jarige Kroaat werd genoemd in Operation Aderlass.

De UCI acht het bewezen dat Durasek tussen 2016 en dit jaar de dopingregels heeft geschonden. Hij was al voorwaardelijk geschorst sinds mei en de schorsing gaat met terugwerkende kracht vanaf dat moment in.

Durasek reed sinds 2017 voor UAE Emirates, maar dat team zette hem aan de kant nadat hij van doping werd beschuldigd. De renner deed vijfmaal mee aan de Tour de France en reed ook de Giro d'Italia (eenmaal) en de Vuelta a España (twee keer) uit.

Zijn grootste successen zijn de eindzege in de Ronde van Turkije en een etappewinst in de Ronde van Zwitserland, beide in 2015. In 2009 en 2011 werd hij nationaal kampioen van Kroatië.

Meerdere renners geschorst in Operation Aderlass

Operation Aderlass is een groot Oostenrijks onderzoek naar het toedienen van bloeddoping door de de Duitse sportarts Mark Schmidt. Daarin werden 21 sporters uit vijf verschillende disciplines en acht landen genoemd.

De Oostenrijkse renners Georg Preidler (voormalig Team Sunweb-renner) en Stefan Denifl werden eerder al voor vier jaar geschorst. De Slovenen Kristijan Koren en Borut Bozic kregen een uitsluiting van twee jaar, net als de reeds gestopte Italiaanse topsprinter Alessandro Petacchi.