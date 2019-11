De wielerwereld heeft woensdag met verdriet gereageerd op het overlijden van de Franse legende Raymond Poulidor. De grootvader van Mathieu van der Poel werd 83 jaar.

Poulidor eindigde liefst acht keer op het podium in de Tour de France - een record - maar won 'La Grande Boucle' nooit. Wel was hij onder meer de beste in de Ronde van Spanje.

"Toujours si fier (altijd zo trots)", schrijft Van der Poel op Instagram over zijn opa, die begin oktober al in het ziekenhuis werd opgenomen wegens vermoeidheid. Broer David van der Poel schrijft: "Mijn held en mijn allergrootste fan."

Eddy Merckx gold in de jaren zeventig als grote concurrent van Poulidor. "Hij was een zeer vriendelijke man", aldus de Belg. "Ik denk dat er met zijn palmares veel mensen 'Eeuwige Tweede' (de bijnaam van Poulidor, red.) genoemd zouden willen worden."

'De Tour zal nooit meer hetzelfde zijn'

De Tour-organisatie reageert op Twitter op het overlijden van de oud-renner. "Hij was een groot kampioen, maar zo veel meer dan dat. De Tour zal nooit meer hetzelfde zijn zonder hem. We zullen je nooit vergeten, Raymond!"

Julian Alaphilippe, een van de grootste Franse renners van dit moment, schrijft net als veel landgenoten uit het peloton met veel respect over Poulidor. "Ik ben blij dat ik je heb mogen kennen. Tot ziens Raymond, tot ziens kampioen."

Ook Jumbo-Visma treurt. "We zijn verdrietig over het nieuws van het overlijden van Raymond Poulidor en wensen zijn familie heel veel kracht in deze moeilijke tijd. Dank voor alle herinneringen!"