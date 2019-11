Romain Bardet zal volgend jaar niet van start gaan in de Tour de France. De Franse klassementsrenner wil de Giro d'Italia en de Vuelta a España rijden en richt zich daarnaast op de olympische wegwedstrijd en de WK wielrennen.

De 29-jarige Bardet stond in 2016 (tweede) en 2017 (derde) op het Tour-podium in Parijs. Dit jaar eindigde hij slechts als vijftiende, maar won hij wel de bolletjestrui.

"Het was geen gemakkelijke beslissing", zei Bardet woensdag op een persconferentie van zijn ploeg AG2R La Mondiale. "Maar het is tijd om iets anders te gaan doen."

Bardet debuteerde in de 2013 in de Tour en ontbrak sindsdien nooit in de grootste koers ter wereld. "Ik wil uit mijn comfortzone treden. Nieuwe ervaringen zullen me een betere renner maken en ook helpen bij toekomstige Tour-deelnames."

Bardet nam alleen in 2017 al eens deel aan de Vuelta (zeventiende plaats) en startte nog nooit in de Giro. "2020 is een perfect jaar om de Giro voor het eerst te rijden. Ik wil er geen spijt van krijgen dat ik het te laat in mijn carrière heb gedaan", zegt de Fransman.

Pierre Latour was dit jaar de beste jongere in de Tour. (Foto: Pro Shots)

Latour kopman van AG2R in Tour de France

Door de afwezigheid van Bardet zal zijn landgenoot Pierre Latour in juli de kopman van AG2R in de Tour zijn. De 26-jarige renner won dit jaar de witte trui als beste jongere en werd dertiende in het eindklassement.

"Er komt een nieuwe generatie aan, met Pierre als belangrijke renner", zei Bardet. "Dit is voor hem een mooie kans om zichzelf te tonen."

De Giro begint volgend jaar in het Hongaars Boedapest en duurt van 9 tot en met 31 mei. De Tour is van 27 juni tot en met 19 juli en start in Nice.