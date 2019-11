De Franse oud-wielrenner Raymond Poulidor is woensdag overleden. De grootvader van wereldkampioen veldrijden Mathieu van der Poel werd 83 jaar.

Poulidor werd op 8 oktober in een ziekenhuis in zijn woonplaats Saint-Léonard-de-Noblat opgenomen met verschijnselen van zware vermoeidheid. Hij overleed in de nacht van dinsdag op woensdag om 2.00 uur, schrijft de Franse sportkrant L'Équipe.

In de jaren zestig gold Poulidor als de grote rivaal van Jacques Anquetil, een andere Franse wielergrootheid, die de Tour de France vijfmaal won. In de jaren zeventig streed hij veelal met de Belg Eddy Merckx. Poulidor stond liefst acht keer op het podium in Parijs - nog altijd een record - maar won de Tour nooit.

Hij eindigde drie keer als tweede en vijfmaal als derde in de Ronde van Frankrijk, wat hem de bijnaam 'De eeuwige tweede' opleverde. Poulidor droeg zelfs nooit de gele trui. In de nadagen van zijn carrière liep hij in de proloog van de Tour van 1973 het leiderstricot mis doordat Joop Zoetemelk 0,8 seconden sneller was.

"Hoe meer pech ik had, des te meer ging het publiek van me houden", zei Poulidor daar na zijn carrière over. "Ik heb zelfs gedacht dat winnen nutteloos was. Als ik de Tour wél had gewonnen, hadden mensen veel minder over mij gesproken."

Poulidor won wel Ronde van Spanje

Poulidor boekte in zijn carrière 189 overwinningen, waaronder zeven Tour-etappes. In 1964 won de klimmer het eindklassement in de Ronde van Spanje. Ook heeft hij zeges in Milaan-San Remo (1961), de Waalse Pijl (1963), het Critérium du Dauphiné (1966 en 1969) en Parijs-Nice (1972 en 1973) op zijn naam staan. Daarnaast won hij zilver op de WK in 1974 en veroverde hij ook drie bronzen WK-medailles (1961, 1964 en 1966).

Zijn dochter Corinne trouwde met de Nederlandse renner Adrie van der Poel. Hun zonen Mathieu en David van der Poel zijn veldrijders. Mathieu van der Poel legt zich de laatste jaren ook toe op het mountainbiken en wielrennen op de weg. Dit jaar boekte de 24-jarige renner grote successen met onder meer winst in de Amstel Gold Race.

Van der Poel plaatste woensdagochtend een foto van Poulidor en zichzelf op Instagram met het bijschrijft Toujours si fier (altijd zo trots).

De Tour-organisatie reageert op Twitter op het overlijden van de oud-renner. "Hij was een groot kampioen, maar zoveel meer dan dat. De Tour zal nooit meer hetzelfde zijn zonder hem. We zullen je nooit vergeten, Raymond!"