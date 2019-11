Mathieu van der Poel en Lucinda Brand hebben maandag de Jaarmarktcross gewonnen. Beiden waren oppermachtig in de modder in de Belgische gemeente Niel.

Van der Poel won een dag eerder nog de Europese titel. In tegenstelling tot in die wedstrijd, had Van der Poel in Niel weinig tegenstand. Zijn voorsprong op nummer twee Laurens Sweeck was liefst één minuut en twintig seconden.

Die Belg wist zijn landgenoot Thijs Aerts voor te blijven in de strijd om de derde plaats. Hij is de jongere broer van regerend Belgisch kampioen Toon Aerts.

Van der Poel nam in de modder al snel een voorsprong, die hij ronde na ronde verder uitbouwde. Hij bleef foutloos op het zware parcours en soleerde op die manier naar een overtuigende overwinning.

Lucinda Brand won direct bij haar seizoensdebuut. (Foto: Pro Shots)

Brand zegeviert bij rentree

De dertigjarige Brand liet in regenachtige omstandigheden de Amerikaanse Katie Compton (tweede) en de Française Marion Riberolle (derde) achter zich.

Brand reed de veldrit voor het eerst in het tenue van haar nieuwe ploeg Telenet-Baloise Lions. Voorheen kwam ze uit voor Team Sunweb, maar dat verruilde ze voor Trek. Dat team werkt in het veld samen met Telenet-Baloise Lions.

Bij afwezigheid van wereldkampioene Sanne Cant gold Brand als de grote favoriet. Die status maakte ze direct waar, want halverwege de eerste ronde had ze al een voorsprong te pakken.

De Dordtse kreeg later gezelschap van Riberolle en Compton. Riberolle viel echter weg met kettingproblemen, terwijl Compton het hoge tempo van Brand niet bij kon houden. Zij wisten nog wel op het podium te eindigen.