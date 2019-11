Lucinda Brand heeft maandag haar eerste optreden in het veld direct winnend afgesloten. De Nederlands kampioene was in de Belgische gemeente Niel oppermachtig in de Jaarmarktcross.

De dertigjarige Brand liet in regenachtige omstandigheden de Amerikaanse Katie Compton (tweede) en de Française Marion Riberolle (derde) achter zich.

Brand reed de veldrit voor het eerst in het tenue van haar nieuwe ploeg Telenet-Baloise Lions. Voorheen kwam ze uit voor Team Sunweb, maar dat verruilde ze voor Trek. Dat team werkt in het veld samen met Telenet-Baloise Lions.

Bij afwezigheid van wereldkampioene Sanne Cant gold Brand als de grote favoriet. Die status maakte ze direct waar, want halverwege de eerste ronde had ze al een gat te pakken.

De Dordtse kreeg later gezelschap van Riberolle en Compton. Riberolle viel echter weg met kettingproblemen, terwijl Compton het hoge tempo van Brand niet bij kon houden. Zij wisten nog wel op het podium te eindigen.