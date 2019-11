Mathieu van der Poel is ondanks het veroveren van de Europese titel bij het veldrijden niet helemaal tevreden over zijn eigen prestatie. De Nederlander kroonde zich zondag voor het derde jaar op rij tot de beste van Europa.

De 24-jarige Van der Poel rekende in het Italiaanse Silvelle af met de twee jaar jongere Belg Eli Iserbyt, maar het verschil tussen beide mannen was op de streep slechts drie seconden. Het brons ging naar Iserbyts landgenoot Laurens Sweeck.

"Ik ben heel blij met de trui, maar niet tevreden over mijn gevoel. Het was heel moeilijk om het verschil te maken. Maar bovenal ben ik blij dat ik het hier nog af heb kunnen maken. Het gevoel is nog niet echt super. Ik heb nog ongeveer vijf crossen nodig om dat terug te krijgen", zei Van der Poel na afloop van de race.

"Deze overwinning betekent veel voor mij", vervolgde de regerend wereldkampioen bij het veldrijden. "Ik heb veel doelen in 2020, maar nu focus ik mij nog op het veld, voor ik mij ga voorbereiden op het voorjaar op de weg en op de Olympische Spelen."

Van der Poel kende een lastig gevecht met de Belg Eli Iserbyt. (Foto: Getty Images)

Van der Poel: 'Lastig duel met Iserbyt'

Van der Poel sprak bij de NOS van een moeilijk parcours in Italië. "De sporen waren dicht tegen de hekken, dus je kon niet echt een verschil maken. Ik was niet top en ze hebben het mij moeilijk gemaakt. Er was vraag naar spanning, dan kunnen ze het krijgen dit jaar."

Vooral Iserbyt zorgde voor die spanning. Hij werd in 2017 Europees kampioen bij de beloften en pakte in die categorie vorig jaar het zilver. De West-Vlaming won dit seizoen bij afwezigheid van Van der Poel al zeven veldritten, maar was dus niet in staat om de Nederlander bij de EK te verslaan.

"Het was een heel lastig duel. Ik was ook niet sterk genoeg om lang alleen te rijden, dus heb mij op de finale gefocust en ik bleef er rustig onder", blikte Van der Poel terug.

Iserbyt was ondanks de tweede plaats tevreden. "Het is jammer dat Van der Poel op het einde altijd twee seconden voorsprong had. Ik denk dat er één strook was waar ik hem wel kon pakken, maar daar was ik er net niet. Dat was wel jammer", zei hij bij Sporza.

Voor Van der Poel was het dus zijn derde Europese titel op rij en zijn tweede zege van dit seizoen. Hij was vorige week de beste bij de Superprestige in Ruddervoorde.