Mathieu van der Poel heeft zondag voor het derde jaar op rij de Europese titel gepakt. De 24-jarige Nederlander had het in het Italiaanse Silvelle ontzettend lastig met de twee jaar jongere Belg Eli Iserbyt, maar won wel. Bij de vrouwen ging het goud naar Yara Kastelijn.

Na zes minuten koers plaatste Van der Poel zijn eerste indrukwekkende versnelling. Iserbyt en Quinten Hermans moesten er alles aan doen om in het wiel van de wereldkampioen te komen, maar de Belgen slaagden daar wel in.

In de derde van in totaal zeven rondes was er weer een flinke acceleratie van Van der Poel, maar de topfavoriet wist Iserbyt nog niet van zich af te slaan, terwijl diens landgenoot Michael Vanthourenhout in het spoor van het topduo bleef en aansloot bij het ingaan van de vijfde omloop.

Met nog twee ronden te gaan zag Van der Poel opeens vijf Belgen om zich heen, met naast Iserbyt en Vanthourenhout ook Hermans, Toon Aerts en Laurens Sweeck. Bij een nieuwe aanval van de titelverdediger bleek weer dat hij en Iserbyt de sterksten waren, maar de jonge Belg gaf lang geen krimp.

Pas in de absolute slotfase sloeg Van der Poel het beslissende gaatje. Hij kwam met drie seconden voorsprong op Iserbyt over de streep. Het brons ging naar Sweeck (+20 seconden), terwijl Lars van de Haar op de vijfde plek de tweede Nederlander was.

Van der Poel reed pas tweede cross van seizoen

Van der Poel reed in het weiland van Silvelle, even ten westen van Venetië, pas zijn tweede cross van het seizoen. De Nederlander soleerde vorige week zondag bij zijn rentree in het veld direct naar de zege bij de Superprestige in Ruddervoorde.

De elitemannen doen pas sinds 2015 mee aan de EK. Sindsdien was er vier keer een Nederlandse zege (Van der Haar in 2015 en Van der Poel in 2017, 2018 en 2019) en één Belgische overwinning (Aerts in 2016).

Iserbyt werd in 2017 Europees kampioen bij de beloften. Vorig jaar pakte hij zilver in die categorie. De West-Vlaming won dit seizoen bij afwezigheid van Van der Poel al zeven veldritten, waaronder de eerste drie wereldbekers van de winter.

Yara Kastelijn kan amper geloven dat ze Europees kampioene is. (Foto: Getty Images)

Kastelijn bevestigt doorbraak met eerste EK-titel

Eerder op zondag veroverde Kastelijn voor het eerst in haar carrière de Europese titel. De 22-jarige Nederlandse bleef de Italiaanse Eva Lechner (zilver) en titelverdedigster Annemarie Worst (brons) voor.

Kastelijn reed al in de eerste van vier ronden van 2,9 kilometer weg bij de concurrentie, ook doordat landgenote Worst een paar foutjes maakte en viel. Lechner eindigde op 12 seconden als tweede en Worst werd derde op 26 tellen. De Nederlandse Maud Kaptheijns was de nummer vier.

Kastelijn is dit seizoen echt doorgebroken in het veldrijden. De jonge Brabantse boekte twee weken geleden bij de Superprestige in Gavere haar eerste grote zege bij de senioren en een paar dagen later was ze ook de beste in de beruchte en loodzware Koppenbergcross.

De rijdster van 777 is de vijfde Nederlandse vrouw die zich Europees kampioene in het veldrijden mag noemen, na Marianne Vos (2005 en 2009), Daphny van den Brand (2006, 2007, 2010 en 2011), Thalita de Jong (2016) en Worst (2018).

Vorig jaar in Rosmalen was het hele EK-podium oranje, met Worst (goud), Vos (zilver) en Denise Betsema (brons). Vos is na een lang jaar op de weg nog niet begonnen aan haar veldritseizoen, terwijl Betsema nog altijd op non-actief staat nadat ze begin dit jaar positief werd getest op anabole steroïden.

Ook Nederlands succes bij junioren en beloften

In totaal won Nederland zondag vier Europese titels. Bij de junioren vrouwen was de zeventienjarige Puck Pieterse de beste, terwijl Ceylin del Carmen Alvarado (21) als eerste over de finish kwam bij de beloften.

Na de wedstrijden in Italië werd bekend dat de EK van volgend jaar in Rosmalen zal worden gehouden, op dezelfde locatie als de Europese kampioenschappen van 2018.

Ceylin del Carmen Alvarado prolongeerde haar Europese titel bij de beloften. (Foto: Getty Images)