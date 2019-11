Mathieu van der Poel is zondag in zijn tweede cross van het seizoen de grote favoriet bij de EK veldrijden in Silvelle, maar de Europees kampioen van 2017 en 2018 verwacht geen simpele koers in de Italiaanse modder.

"Ik ben enthousiast en gemotiveerd om een derde Europese titel te behalen, maar het zal geen gemakkelijk dagje worden", zegt Van der Poel vrijdag tegen WielerFlits.

De 24-jarige Nederlander was afgelopen zondag bij zijn eerste veldrit van de winter direct weer de beste. De regerend wereldkampioen, die vorig seizoen 32 van de 34 veldritten waarin hij startte won, soleerde bij de Superprestige in Ruddervoorde naar een overtuigende overwinning.

De Belg Eli Iserbyt, die bij afwezigheid van Van der Poel aan het begin van dit seizoen zeven zeges boekte, eindigde slechts als vijfde op ruim anderhalve minuut, terwijl het Britse toptalent Tom Pidcock op een kleine twee minuten zesde werd.

Iserbyt en Pidcock reden een dag voor de veldrit in Ruddervoorde echter nog de Koppenbergcross, waar ze respectievelijk eerste en tweede werden. "Ik neem aan dat ze zondag nog de verschrikkelijke Koppenberg in de benen hadden, dus ik verwacht ze wel weer in Silvelle", aldus Van der Poel.

"Iserbyt en Pidcock lieten al zien dat ze in goede vorm verkeren en ze houden van een zware wedstrijd. Ik hou ook renners als Toon Aerts en Laurens Sweeck in de gaten, maar veel hangt af van de omstandigheden."

Van der Poel won vorig jaar EK-goud in Rosmalen

De omstandigheden in Silvelle, even ten westen van Venetië, zouden weleens zwaar kunnen worden, zeker als het gaat regenen. De EK-omloop ligt in een weiland waar een flink aantal bochten zijn aangelegd met linten.

Van der Poel pakte vorig seizoen in het Brabantse Rosmalen voor het tweede jaar op rij de Europese titel. Hij bleef de Belgen Wout van Aert en Sweeck voor.

Bij de mannen bestaat de Nederlandse EK-selectie zondag naast Mathieu van der Poel uit Lars van der Haar, Corné van Kessel, Joris Nieuwenhuis en David van der Poel. De race begint om 15.20 uur.

De vrouwen starten om 13.50 uur aan hun EK-cross. Namens Nederland zullen titelverdedigster Annemarie Worst, Maud Kaptheijns, Yara Kastelijn, Geerte Hoeke en Sophie de Boer in actie komen.