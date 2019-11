Sam Bennett vertrekt na zes seizoenen bij BORA-hansgrohe. De 29-jarige topsprinter is toe aan een nieuwe uitdaging en krijgt daar de ruimte voor van de Duitse ploeg.

"In zes jaar heeft Bennett zich bij BORA-hansgrohe ontwikkeld tot een van de beste sprinters van het peloton. Het werd echter steeds moeilijker om zijn doelen en die van ons op elkaar af te stemmen", meldt de ploeg donderdag in een verklaring.

Bennett heeft een sterk jaar achter de rug, waarin hij dertien races won. De Ier was onder meer de beste in de derde en veertiende etappe van de Vuelta a España, waarin hij ook vier keer als tweede over de finish kwam

Verder won Bennett ritten in onder meer het Critérium du Dauphiné, Parijs-Nice en de BinckBank Tour en werd hij Iers kampioen. Zijn twee etappeoverwinningen in de Vuelta waren voor Bennett niet zijn enige zeges in een grote ronde, want vorig jaar sprintte hij al drie keer naar winst in de Giro d'Italia.

Het is nog niet bekend waar Bennett zijn loopbaan voortzet, al meldt Sporza dat hij binnenkort bij Deceuninck-Quick-Step tekent.