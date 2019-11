André Greipel rijdt in 2020 voor Israel Cycling Academy. De 37-jarige Duitse sprinter was ploegloos en keert nu terug op WorldTour-niveau.

Greipel reed dit jaar voor Arkéa Samsic, waar hij vorig jaar voor twee seizoenen tekende. Na een teleurstellend debuutjaar werd zijn contract bij de Franse procontinentale ploeg beëindigd.

Namens Arkéa Samsic won Greipel in januari alleen een etappe in de Ronde van Gabon. Hij deed ook mee aan de Tour de France, maar daar kon hij zich in tegenstelling tot eerder in zijn loopbaan niet meten met de topsprinters.

"Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging en wil bij Israel Cycling Academy weer mijn hoogste niveau aantikken. Deze ploeg heeft zich in een paar jaar razendsnel ontwikkeld en ik wil er graag onderdeel van zijn", aldus Greipel.

Van 2011 tot en met 2018 reed sprinter Greipel voor Lotto Soudal en in die periode won hij onder meer elf keer een etappe in de Tour de France. Verder was hij zeven keer de beste in de Giro d'Italia en had hij vier keer dagsucces in de Vuelta a España.

Bij Israel Cycling Academy treft Greipel onder meer de 31-jarige Nederlander Dennis van Winden. De WorldTour-formatie boekte dit jaar 29 overwinningen.