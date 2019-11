Alexandr Kolobnev en Alexander Vinokourov zijn dinsdag vrijgesproken van omkoping in de Luik-Bastenaken-Luik-editie van 2010. Volgens de rechter in Luik is er een gebrek aan bewijs.

Vinokourov werd ervan verdacht Kolobnev in 2010 150.000 euro te hebben betaald voor de overwinning in Luik-Bastenaken-Luik. De olympisch kampioen op de weg van 2012 zou er op die manier voor hebben gezorgd dat zijn Russische medevluchter zijn benen zou stilhouden in de finale.

De 46-jarige Vinokourov en de acht jaar jongere Kolobnev hing een celstraf van zes maanden boven het hoofd. De aanklager vroeg daarnaast om een boete van 100.000 euro voor Vinokourov en een van 50.000 euro voor Kolobnev.

De uitspraak in de slepende rechtszaak zou aanvankelijk op 8 oktober worden gedaan, maar werd vervolgens met twee weken uitgesteld vanwege de werkdruk bij de rechtbank in Luik. Dat gebeurde op 22 oktober opnieuw, waardoor er nu pas duidelijkheid is.

Vinokourov won ook Vuelta en Amstel Gold Race

Vinokourov heeft altijd ontkend Kolobnev te hebben omgekocht. "Ik heb nooit in mijn carrière een wedstrijd gekocht en zeker niet Luik-Bastenaken-Luik in 2010", verdedigde de huidige ploegleider van Astana zich in mei voor de rechter.

Vinokourov en Kolobnev zijn beiden al enige tijd niet meer actief in het peloton. Vinokourov won in zijn loopbaan - naast de olympische titel in 2012 - onder meer de Ronde van Spanje (2006) en de Amstel Gold Race (2003). Hij is ook nog altijd de laatste niet-sprinter die de traditionele laatste etappe van de Tour op de Champs-Élysées won.

Kolobnev was in zijn carrière een stuk minder succesvol. Zijn tweede plek in Luik-Bastenaken-Luik van 2010 was een van de hoogtepunten uit zijn loopbaan, terwijl de Rus ook twee keer de nationale titel op de weg (2004 en 2010) veroverde.