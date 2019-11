Stijn Devolder heeft maandag zijn afscheid als wielrenner aangekondigd. De veertigjarige Belg, afgelopen seizoen ploegmaat van Mathieu van der Poel, won in zijn lange carrière onder meer twee keer de Ronde van Vlaanderen.

"Ik heb het besluit afgelopen zomer al genomen. De leeftijd begint mij parten te spelen", zegt Devolder tegen persbureau Belga.

De drievoudig Belgisch kampioen was eigenlijk al van plan om in 2018 te stoppen, maar toen kreeg hij de kans om bij Corendon-Circus knecht te worden van Van der Poel. "Daarom besloot ik om nog een jaar door te gaan."

"Maar nu was het plan om in alle stilte te stoppen. Ik ben tevreden over mijn carrière en de resultaten die ik heb behaald."

Devolder begon zijn profloopbaan in 2001 bij Mapei-Quickstep. Hij reed vervolgens onder meer voor US Postal, het Nederlandse Vacansoleil-DCM en Trek-Segafredo.

De klassiekerspecialist en tijdrijder kwam in die negentien jaar tot achttien zeges, met als absolute hoogtepunten zijn overwinningen in de Ronde van Vlaanderen (2008 en 2009).

Stijn Devolder in 2009 op weg naar zijn tweede zege in de Ronde van Vlaanderen. (Foto: Getty Images)