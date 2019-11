Titelverdediger Mathieu van der Poel is de grote blikvanger in de Nederlandse selectie voor de EK veldrijden, die zondag wordt gehouden in het Italiaanse Silvelle. Bij de vrouwen ontbreekt Marianne Vos, de nummer twee van vorig jaar.

Van der Poel vormt de EK-selectie samen met Lars van der Haar, Corné van Kessel, Joris Nieuwenhuis en zijn broer David van der Poel.

De 24-jarige Mathieu van der Poel maakte zondag een succesvolle rentree in het veldrijden. Hij reed solo naar de zege bij de Superprestige in Ruddervoorde.

De wereldkampioen pakte vorig seizoen in het Brabantse Rosmalen voor het tweede jaar op rij de Europese titel. Hij bleef de Belgen Wout van Aert en Laurens Sweeck voor.

Annemarie Worst in haar Europese kampioenstrui. (Foto: Pro Shots)

Worst gaat voor titelprolongatie in Silvelle

Bij de vrouwen was er vorig jaar een volledig Nederlands podium, met Annemarie Worst, Vos en Denise Betsema.

Titelverdedigster Worst zit als enige van dat trio in de selectie voor de EK van 2019. Maud Kaptheijns, Yara Kastelijn, Geerte Hoeke en Sophie de Boer zijn de andere namen in de ploeg van bondscoach Gerben de Knegt.

Vos is na een lang jaar op de weg nog niet begonnen aan haar veldritseizoen. De tweevoudig Europees kampioene zal in december haar eerste cross rijden.

Betsema staat nog altijd op non-actief nadat ze begin dit jaar positief werd getest op anabole steroïden.

Ceylin del Carmen Alvarado, die zondag in Ruddervoorde haar tweede zege van het seizoen boekte in de Superprestige, doet op de EK mee bij de beloften.