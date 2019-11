Mathieu van der Poel heeft zondag zijn eerste veldrit van het seizoen direct gewonnen. De wereldkampioen was de beste in Ruddervoorde, waar hij voor de vierde keer op rij de zege pakte.

De 24-jarige Van der Poel kwam solo over de streep. Het podium werd gecompleteerd door de Belgen Laurens Sweeck (tweede) en Toon Aerts (derde).

Vooraf werd Eli Iserbyt gezien als grootste bedreiging van Van der Poel, maar de landgenoot van Sweeck en Aerts kon zich niet meten met de Nederlander en moest genoegen nemen met plek vijf.

Vorig seizoen won Van der Poel 32 van de 34 veldritten waarin hij startte. De 22-jarige Iserbyt was in het prille veldritseizoen in zes van zijn acht races de beste en dus leek hij de belangrijkste uitdager, maar de Belg gaf zo'n anderhalve minuut toe op de winnaar.

Van der Poel wil volgend jaar in Tokio olympisch kampioen op de mountainbike worden. Mede daardoor zal hij in de komende maanden minder veldritten rijden.

Daarnaast hoopt Van der Poel zijn sterke debuutseizoen op de weg voort te zetten, waarbij onder meer veel voorjaarsklassiekers en deelname aan de Vuelta a España op zijn lijstje staan.