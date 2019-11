Mathieu van der Poel hoopt volgend jaar zijn debuut in een grote ronde te maken. De renner van Corendon-Circus heeft zijn zinnen gezet op deelname aan de Vuelta a España, die in Nederland start.

De 24-jarige Van der Poel liet zondag voorafgaand aan zijn eerste veldrit van het seizoen in Ruddervoorde weten dat de klassiekers (waaronder Parijs-Roubaix), de Olympische Spelen in Tokio (op de mountainbike) en de Vuelta zijn grote doelen zijn in 2020.

"Na de Amstel Gold Race richt ik me op het mountainbiken. Tokio is mijn grote droom en daarna is een grote ronde rijden de grote en nieuwe uitdaging. Ik wil graag naar de Vuelta", zei Van der Poel in Ruddervoorde tegen onder meer Sporza.

Vorig seizoen maakte Van der Poel grote indruk in zijn debuutjaar op de weg. Hij won de Amstel Gold Race, de Brabantse Pijl, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Groot-Brittannië.

Vanwege zijn goede prestaties was de wereldkampioen veldrijden de Nederlandse kopman bij de WK in Yorkshire, maar daar moest hij de favorieten in de finale onder barre omstandigheden laten gaan.

Corendon-Circus hoopt op wildcard voor Vuelta

Wil Van der Poel meedoen aan de Vuelta, dan heeft zijn ploeg Corendon-Circus een wildcard nodig van de organisatie van de laatste grote ronde van het jaar.

"Dat is een concreet doel van onze ploeg", zegt ploegleider Cristoph Roodhooft bij de NOS. De Belg benadrukt dat de procontinentale ploeg eerst wil gaan uitbreiden.

"We willen een aantal renners erbij hebben. Die renners moeten een beetje de wind uit de zeilen van Mathieu nemen, zowel in het mountainbiken als het wegwielrennen."

De Vuelta a España start volgend jaar augustus met een ploegentijdrit in Utrecht. De tweede etappe gaat van Den Bosch naar Utrecht en de derde rit begint en eindigt in Breda.