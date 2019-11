In de Ronde van Polen zal startnummer 143 nooit meer gebruikt worden, zo heeft de organisatie vrijdag bekendgemaakt. Het besluit is genomen als eerbetoon aan de Belgische renner Bjorg Lambrecht, die afgelopen zomer omkwam tijdens de koers en dat nummer droeg.

De 22-jarige Lambrecht kwam in augustus tijdens de derde rit van de Ronde van Polen bij een val hard in aanraking met een betonnen buis. Hij werd ter plekke gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht, maar de artsen konden zijn leven niet meer redden.

"We denken iedere dag aan Bjorg, maar brand alsjeblieft een extra kaarsje voor hem nu het Allerheiligen is. Wij zullen dat ook doen", schrijft de organisatie van de Ronde van Polen.

"We kunnen bevestigen dat startnummer 143 nooit meer gedragen zal worden in onze koers. Dat nummer is voor Bjorg. We zullen je altijd blijven herinneren."

Lambrecht, die volgens Poolse media viel vanwege een wegdekreflector, gold als een groot talent. De Lotto Soudal-renner eindigde dit jaar als zesde in de Amstel Gold Race en als vierde in de Waalse Pijl.