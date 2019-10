Christoph Pfingsten is de de laatste aanwinst van Jumbo-Visma voor het komende wielerseizoen. De 31-jarige Duitser komt over van BORA-hansgrohe.

"Jumbo-Visma is een van de mooiste ploegen ter wereld. Ik ben heel blij dat de ploeg mij wil hebben en dat ik deze kans krijg", zegt Pfingsten woensdag op de site van zijn nieuwe team.

De allrounder debuteerde in 2017 namens BORA-hansgrohe bij een WorldTour-ploeg, het hoogste niveau in het wielrennen. Daarvoor reed hij voor onder meer de kleine Nederlandse ploegen Cyclingteam De Rijke en Van Vliet-EBH Elshof.

Van 2012 tot en met 2014 koerste Pfingsten bij Cyclingteam De Rijke samen met Dylan Groenewegen, de topsprinter die hij bij Jumbo-Visma weer tegen zal komen.

Pfingsten is geen veelwinnaar en vooral een stabiele knecht. De Duitser won nog nooit een grote koers, maar werd dit jaar wel tweede in Rund um Köln en vorig jaar vierde in een bergrit in de Giro d'Italia.

Jumbo-Visma legde eerder Tom Dumoulin, de jonge Noor Tobias Foss en het Australische talent Chris Harper vast voor volgend jaar. Danny van Poppel, Neilson Powless en Daan Olivier vertrekken bij de ploeg.