Richard Freeman, die jarenlang ploegarts was bij de Britse wielerformatie Team Sky, heeft toegegeven dat hij "veel heeft gelogen" in de affaire rondom een pakketje met testosteron.

Freeman verscheen dinsdag bij een hoorzitting van een medisch tribunaal in Manchester. De zitting zou eigenlijk in februari al plaatsvinden, maar toen kon de arts vanwege gezondheidsredenen niet verschijnen.

Mary O'Rourke, de advocaat van Freeman, vertelde bij de start van de hoorzitting dat de Brit klaar is om de waarheid te vertellen. Freeman heeft daarom op 24 september een verklaring afgelegd bij het tribunaal, dat moet bepalen of hij actief mag blijven als arts.

De dokter, die tussen 2009 en 2017 werkte voor de Britse wielerbond en Team Sky, geeft in zijn verklaring voor het eerst toe dat hij in mei 2011 dertig zakjes testosteronpleisters heeft besteld, een product dat op de lijst van verboden middelen staat.

Volgens Britse media blijft Freeman volhouden dat de testosteron niet bedoeld was als prestatiebevorderend middel voor een renner, maar als medicijn voor een lid van de staf.

Team Sky won de Tour de France in 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 en 2018. (Foto: Pro Shots)

Sky stelde dat het om foute bezorging ging

Het Britse antidopingagentschap UKAD onthulde in 2017 dat Freeman zes jaar eerder een pakketje met een onbekende hoeveelheid testosteronpleisters had ontvangen.

Team Sky hield vol dat het om een foute bezorging ging en dat het pakketje direct werd teruggestuurd, maar uit onderzoek van het General Medical Council (GMC) naar Freeman bleek al wat anders.

Het was niet de enige potentiële dopingaffaire bij de topploeg, die sinds mei dit jaar Team INEOS heet. Zo leverde kopman Chris Froome in 2017 een positieve plas in tijdens de door hem gewonnen Vuelta a España. Bij de Brit werd een te hoge waarde van het astma-medicijn salbutamol aangetroffen, maar hij werd uiteindelijk vrijgesproken.

Eerder werd de levering van een niet nader verklaard pakket medicijnen aan voormalig kopman Bradley Wiggins tijdens het Critérium du Dauphiné van 2011 onderzocht.

De hoorzitting tegen Freeman duurt volgens planning nog tot en met 20 december.