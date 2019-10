Tour de France-organisator ASO heeft besloten om in 2020 een nieuwe wielerkoers in het Midden-Oosten te organiseren. Van 4 tot en met 8 februari wordt in hoofdstad Riyad de Ronde van Saoedi-Arabië gehouden.

De koers krijgt een 2.1-status op de kalender van de internationale wielerunie UCI en is zodoende niet hoog aangeschreven. De Ronde van Saoedi-Arabië is de eerste van drie koersen in het Midden-Oosten in de tweede maand van het jaar.

Van 11 tot en met 16 februari staat de Ronde van Oman op het programma en van 23 tot en met 29 februari wordt de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gehouden. Die laatste koers heeft in tegenstelling tot de Ronde van Saoedi-Arabië en de Ronde van Oman wel een WorldTour-status.

De Ronde van Saoedi-Arabië voert de renners met name door Riyad, maar ook door de woestijn. Volgens de organisatie is het een koers die vooral geschikt is voor de klassiekerspecialisten en zal de wind in meerdere ritten een belangrijke rol gaan spelen.

"Deze nieuwe koers is een organisatorische uitdaging en een mooie kans voor de televisiekijkers om nieuwe landschappen te ontdekken", zegt ASO-directeur Yann Le Moenner. "Het is ook voor ons een kans om bij te dragen aan de ontwikkeling van het wielrennen in Saoedi-Arabië."