Mathieu van der Poel rijdt zondag in Ruddervoorde zijn eerste veldrit van het seizoen. De 24-jarige wereldkampioen is benieuwd naar zijn duel met de twee jaar jongere Belg Eli Iserbyt, die bij afwezigheid van Van der Poel en Wout van Aert voorlopig veel indruk heeft gemaakt in de eerste crossen.

"Iserbyt is heel indrukwekkend bezig", aldus Van der Poel bij het Belgische radioprogramma De Tribune. "Ik heb de crossen wat gevolgd en op dit moment rijdt hij weg wanneer en waar hij dat wil. Hij hoeft meestal ook maar één keer te proberen om de kloof te slaan en dan ben je wel de beste."

Iserbyt, bezig aan zijn eerste volledige winter bij de profs, boekte in het prille veldritseizoen al zes zeges in acht optredens. De tweevoudig wereldkampioen bij de beloften is nog ongeslagen in de wereldbeker en was ook de beste bij de twee veldritten in de Superprestige waar hij aan de start stond.

De jonge Belg wordt in eigen land al neergezet als de nieuwe ster van het veldrijden, maar hij nam het dit seizoen nog niet op tegen de twee beste veldrijders van de afgelopen jaren. Van Aert revalideert nog van een zware blessure, terwijl Van der Poel wat rust nam na zijn wegseizoen.

De Nederlander keert zondag bij de Superprestige in Ruddervoorde terug in het veld en dus kan er een antwoord komen op de vraag of Iserbyt inmiddels net zo goed is als Van der Poel. "Het lijkt er wel op dat hij een grote stap heeft gezet", aldus 'VDP'. "Maar wat het niveauverschil is, zal pas duidelijk worden als we een paar crossen tegen elkaar gereden hebben."

"Persoonlijk vind ik het jammer dat Van Aert er niet bij is, omdat hij toch altijd mijn grootste concurrent is geweest. De grootste uitdaging ook. Maar misschien vind ik die uitdaging nu in Iserbyt."

Eli Iserbyt domineert voorlopig dit seizoen in het veldrijden. (Foto: Getty Images)

'Ben drie keer in het bos geweest'

Van der Poel, die vorig seizoen maar liefst 32 overwinningen boekte in 34 veldritten, reed op 6 oktober zijn laatste wegkoers van het jaar. Daarna nam hij even wat gas terug, waardoor hij zijn terugkeer in het veld uitstelde van 22 oktober naar aanstaande zondag.

"Ik denk dat ik drie keer in het bos ben geweest, dus dat is nog niet zo heel veel. Het is toch een drukke zomer geweest. Ik had zelf behoefte aan wat rust en wilde pas terugkeren als ik een acceptabel vormpeil had. Het is ook heel moeilijk om, als je slecht aan het seizoen begint, dat nog goed te krijgen tijdens het seizoen. Dus ik wilde dat de basis in orde was voor ik eraan begon."

Van der Poel, die volgend jaar in Tokio olympisch kampioen op de mountainbike wil worden en mede daarom deze winter minder veldritten zal rijden dan de afgelopen jaren, weet niet of hij al goed genoeg is om te winnen in Ruddervoorde.

"Het liefst rijd ik natuurlijk wel voor de prijzen, als dat mogelijk zou zijn. Ik heb mezelf goed voorbereid, ik heb een goed vormpeil, maar het zal nog niet top zijn."