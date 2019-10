Chris Froome heeft zich zaterdag afgemeld voor het Criterium van Saitama. De Britse renner van Team INEOS voelt zich na een maandenlange revalidatie nog niet klaar om in het peloton te rijden en doet in Japan alleen mee aan de tijdrit.

"Rijden in het peloton is toch iets compleet anders dan een trainingsrit. Ik neem liever geen risico's", zei Froome een dag voor het evenement op een persconferentie in Saitama.

"In een wedstrijd heb je ook te maken met dingen als versnellingen en het optrekken in de bochten, dat doe ik nu nog niet. Ik heb al groepstochten afgewerkt, maar hier nu al koersen lijkt me geen goed idee."

De 34-jarige Froome liep in juni bij een valpartij tijdens de verkenning van een tijdrit van het Critérium du Dauphiné breuken in het dijbeen, de heup, ribben, elleboog en een nekwervel op.

Aanvankelijk werd gesteld dat Froome in 2019 niet meer in actie zou komen, maar het herstel liep zo voorspoedig dat hij vorige maand al aankondigde zijn rentree te maken in het Criterium van Saitama.

Froome moet nog een operatie ondergaan

Froome kan nog steeds niet soepel lopen. Hij trekkebeent nog een beetje en moet in december nog een operatie ondergaan aan zijn heup. De artsen verwijderen dan een ijzeren plaat en enkele bouten en schroeven.

"En dan zou ik volledig aan mijn terugkeer moeten kunnen werken. Maar pas op, mijn revalidatie verloopt nu al naar wens, heel goed zelfs. Nee, ik heb eigenlijk nooit aan stoppen gedacht", vertelde hij.

"Ik ben nog niet klaar met wielrennen. Ik stapte er ook pas laat in en ik voel dat ik nu nog geen afscheid kan nemen. Ik ga er alles aan doen om weer op het hoogste niveau terug te keren, ik sta voor de grootste uitdaging van mijn carrière."

Door zijn verwondingen moest Froome dit jaar onder meer de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. Hij hoopt volgend jaar alsnog als vijfde coureur ooit voor de vijfde keer de grootste koers ter wereld te winnen.