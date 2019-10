Mark Cavendish verruilt Dimension Data na dit jaar voor Bahrain Merida. De 34-jarige Britse topsprinter tekent een contract voor één seizoen bij de Bahreinse wielerformatie, waar hij ploeggenoot wordt van Wout Poels.

"Ik had al heel lang de ambitie om bij deze ploeg te tekenen. Het is voor mij heel spannend en motiverend. Je kan zelfs zeggen dat een droom uitkomt", zegt Cavendish in een persbericht van zijn nieuwe werkgever.

"Ik heb vroeger close samengewerkt met McLaren (Bahrain Merida werkt al jaren samen met het Britse automerk, red.), en als je kijkt naar de voordelen van hun technologie en processen, was dit een kans die ik niet wilde missen."

Cavendish reed sinds 2016 voor Dimension Data. Hij slaagde er in zijn eerste jaar bij het team nog wel in om vier etappes te winnen in de Tour de France, maar kwakkelde daarna vooral met blessureleed.

Cavendish boekte begin vorig jaar laatste zege

De op het eiland Man geboren Cavendish, die tegenwoordig woonachtig is in Monaco, boekte begin vorig jaar alweer zijn laatste zege, toen hij de sterkste was in een etappe in de Ronde van Dubai.

Cavendish is een van de succesvolste renners in de geschiedenis van de Tour. Hij staat met een aantal van dertig tweede achter de Belg Eddy Merkx (34) op de lijst van coureurs met de meeste etappezeges in de Ronde van Frankrijk.

Daarnaast was Cavendish in het verleden ook succesvol in de Giro d'Italia en de Vuelta a España. Hij won al zeventien keer een etappe in de Ronde van Italië en drie keer een etappe in de Ronde van Spanje.

Bahrain Merida haalde eerder al Poels en de Spanjaard Mikel Landa in huis als klassementskopmannen voor 2020. De Arabieren zagen daarentegen wel Vincenzo Nibali vertrekken naar Trek-Segafredo.