Jumbo-Visma houdt gemengde gevoelens over aan de bekendmaking van het parcours van de Giro d'Italia van 2020. Sportief directeur Merijn Zeeman ziet volop kansen, maar beseft ook dat het lastig wordt om een indeling te gaan maken voor de grote rondes.

Donderdag werd bekendgemaakt dat de Giro onder meer drie individuele tijdritten en een loodzware slotweek kent. Het routeschema lijkt meer bij topaankoop Tom Dumoulin te passen dan het eerder onthulde Tour de France-parcours, al werd de Limburger ook aangetrokken met het oog op de ambitie om de Tour te winnen.

"Het is een mooi Giro-parcours dat voor allerlei specialismes kansen biedt. Een grote ronde zoals ik ze graag zie. Er zijn kansen voor de sprinters, veel tijdritkilometers en zware, uitputtende bergetappes", zegt Zeeman in een reactie op de website van Jumbo-Visma.

"Het is een mooi parcours voor onze klassementsmannen, maar ook voor een topsprinter als Dylan Groenewegen. Dat maakt de keuzes er niet makkelijker op. We hebben ongeveer vijf weken om de puzzel te leggen."

Er is voor volgend seizoen veel te kiezen voor het ambitieuze Jumbo-Visma, dat naast Dumoulin met Steven Kruijswijk en Primoz Roglic nog twee klassementsrenners in de ploeg heeft en dus ook over onder anderen topsprinter Groenewegen beschikt.

Giro-parcours lijkt geschikt voor Dumoulin

De aangetrokken Dumoulin reed de Ronde van Italië in de voorgaande vier jaar en was er in 2017 de beste. Een jaar later werd hij tweede.

Vorig jaar eindigde Dumoulin ook als tweede in de Tour. Dit seizoen moest de Limburger door een zware val een streep door zijn Giro-aspiraties zetten en deelname aan de Tour de France bleek ook niet haalbaar.

Sprinter Groenewegen sprak eerder op vrijdag bij de NOS de hoop uit dat hij naar de Tour mag, waar hij in 2017 zijn eerste rit won en inmiddels vier etappezeges op zijn naam heeft staan.

De ploegleiding van Jumbo-Visma gaat in de komende weken hard nadenken over de opstelling in de grote rondes. Het routeschema van de Vuelta a España wordt pas in december bekendgemaakt en is wat minder van belang voor de keuzes.