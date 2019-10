Dylan Groenwegen hoopt dat hij volgend jaar wordt opgenomen in de ploeg van Jumbo-Visma voor de Tour de France. De concurrentie binnen de ambitieuze Nederlandse formatie is groter dan ooit.

Met Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Primoz Roglic beschikt Jumbo-Visma over drie klassementsrenners. Bovendien lijkt het Tour-parcours niet gemaakt voor sprinters als Groenewegen.

"Maar mijn voorkeur gaat nu echt nog uit naar de Tour, daar wil ik rijden om te laten zien dat ik de beste sprinter ben. Naar mijn idee zijn er altijd nog zes of zeven echte kansen", zegt Groenewegen vrijdag bij de NOS.

"En dan zijn er ook nog een stuk of vijf etappes waarin het heel misschien een sprint kan worden. Als het aan mij ligt, ga ik naar de Tour. En daar heb ik dan wel mijn mensen voor nodig, dus dat wordt nog even puzzelen."

De 26-jarige Groenewegen kwam dit jaar voor het vierde jaar op rij uit in de Tour en boekte één ritzege, waarmee zijn totaal op vier kwam. De Amsterdammer had zijn zinnen op winst van de openingsrit en daarmee de gele trui gezet, maar door een val spatte die droom uiteen.

'Had er meer last van dan ik aangaf'

Zijn val in Brussel had veel impact op Groenewegen. "Ik had er veel meer last van dan ik daar heb aangegeven. Ik had veel meer pijn dan ik zei. Ik kon mijn schouder nauwelijks bewegen en heb daar nog steeds een beetje last van", aldus de sprinter.

"Die valpartij heeft gewoon veel schade veroorzaakt en mijn overwinning in de zevende etappe moest echt uit mijn tenen komen. Dat maakt het de mooiste zege die ik tot nu toe heb gehaald en misschien wel de mooiste die ik ooit ga halen."

Groenewegen sloot het seizoen af met vijftien overwinningen - de meeste zeges van het hele profpeloton - en zette maandag zijn handtekening onder een contract tot en met 2023 bij Jumbo-Visma.

De 107e editie van de Tour de France begint volgend jaar in verband met de Olympische Spelen al op 27 juni. De traditionele slotrit naar Parijs, in 2017 gewonnen door Groenewegen, is op zondag 19 juli.