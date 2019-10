De Giro d'Italia van volgend seizoen telt drie individuele tijdritten. Het zwaartepunt ligt in de slotweek met drie etappes in het hooggebergte, bleek donderdag bij de presentatie van het routeschema in Milaan.

De 103e editie van de Giro begint op zaterdag 9 mei in Boedapest en eindigt op zondag 31 mei in Milaan.

De bijna 60 tijdritkilometers vormen een groot contrast met de Tour de France, waar volgend jaar slechts één individuele tijdrit (van 36 kilometer) op het programma staat. De Giro begint én eindigt met een race tegen de klok en heeft ook nog een tijdrit gepland in de tweede week.

Dit jaar werd de Giro gewonnen door Richard Carapaz. De Ecuadoraan van Movistar bleef Vincenzo Nibali en Primoz Roglic voor.

Tom Dumoulin, die de eerste grote ronde van het jaar in 2017 won en in 2018 tweede werd, viel in de vijfde etappe uit na een val. De voormalig wereldkampioen tijdrijden maakt later dit jaar bekend of hij ook volgend jaar aan de start staat, of dat hij zich volledig richt op de Tour de France.

Het routeschema van de Giro d'Italia van 2020.

Geen rustdag na start in Hongarije

Zoals bekend start de komende editie van de Giro in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Opvallend is dat er na drie ritten op Hongaarse bodem geen rustdag wordt ingelast, maar dat de ronde daags na een grote verplaatsing wordt vervolgd met een etappe in Sicilië.

De eerste van de vijf zwaarste bergritten is op woensdag 13 mei, wanneer de finishstreep op de Etna is getrokken. De eerste rustdag volgt op maandag 18 mei en de tweede precies een week later, een dag na de zware rit naar Piancavallo.

Het venijn zit duidelijk in de staart met etappes in het hooggebergte op woensdag 27 (Madonna di Campiglio), donderdag 28 (Laghi di Cancano) en zaterdag 30 mei (naar het Italiaanse skioord Sestrière). In totaal hebben vijf etappes een aankomst bergop.

Vincenzo Nibali, Richard Carapaz en Primoz Roglic op het eindpodium van de Giro van dit jaar. (Foto: Pro Shots)

Niet veel kansen voor sprinters

Voor de sprinters zijn de kansen in de komende Giro tamelijk dungezaaid. Er staan zeven vlakke etappes op het programma, waarvan twee in het openingsweekend in Hongarije.

Maar liefst tien van de 21 etappes zijn minimaal 200 kilometer lang. Dat zijn er twee meer dan in de afgelopen editie. In totaal moet er in drie weken tijd 3.579 kilometer worden afgelegd.

Vorige week werd in Parijs al het routeschema van de Tour de France van volgend jaar onthuld. Op woensdag 18 december volgt ook de officiële presentatie van de Ronde van Spanje, die in 2020 van start zal gaan in Utrecht.