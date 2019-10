Peter Sagan doet volgend jaar mee aan de Giro d'Italia, zo maakt zijn ploeg BORA-hansgrohe donderdag bekend. De drievoudig wereldkampioen op de weg maakt zijn debuut in de Italiaanse wielerronde.

"Italië heeft een speciale plek in mijn hart", zegt Sagan op de website van zijn ploeg. "Het is het land waar ik in 2008 voor het eerst wereldkampioen (op de mountainbike bij de junioren, red.) werd en waar ik mijn voorbereidende jaren op mijn profloopbaan had."

"De afgelopen tien jaar heb ik al in veel prestigieuze wedstrijden in Italië mee mogen doen, maar ik had altijd het gevoel dat er iets miste: de Giro d'Italia", aldus de Slowaak, die donderdag aanwezig was bij de presentatie van het Giro-parcours.

De afgelopen maanden werden de geruchten over de deelname van Sagan aan de Giro steeds hardnekkiger. Mocht hij tijdens die ronde een ritzege boeken, dan heeft hij in alle drie de grote rondes minimaal één etappe gewonnen.

Sagan won twaalf Tour- en vier Vuelta-etappes

In de Tour de France schreef de renner van BORA-hansgrohe twaalf ritten op zijn naam, waaronder één tijdens de laatste editie. Ook werd hij bij zeven van zijn acht deelnames winnaar van het puntenklassement, waarmee hij alleen recordhouder is.

In de Vuelta a España won Sagan vier etappes. Hij deed vier keer mee aan de Spaanse wielerronde, maar werd nog nooit eindwinnaar in het puntenklassement.

Afgelopen seizoen deed hij alleen mee aan de Tour en boekte hij slechts vier overwinningen. Naast zijn ritzege in 'La Grande Boucle' won hij etappes in de Ronde van Zwitserland, de Tour Down Under en de Ronde van Californië.

De 103e editie van de Giro d'Italia begint volgend jaar op 9 mei in Boedapest, de hoofdstad van Hongarije. Ook de tweede en derde etappe spelen zich af op Hongaars grondgebied. De Giro eindigt op 31 mei met een individuele tijdrit in Milaan.