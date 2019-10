Annemiek van Vleuten heeft het klassieke voorjaar, de Olympische Spelen en de WK aangestipt als hoofddoelen voor volgend seizoen. Over deelname aan de Giro Rosa twijfelt ze nog.

Van Vleuten heeft een uitstekend jaar achter de rug. De 37-jarige wielrenster kroonde zich eind vorige maand na een indrukwekkende solo tot wereldkampioene op de weg. Verder won ze onder meer de Strade Bianche, Luik-Bastenaken-Luik, de Giro Rosa en de nationale titel bij het tijdrijden.

De olympische titel ontbreekt nog op haar erelijst. In 2016 kwam ze tijdens de wegrit in Rio de Janeiro hard ten val terwijl ze alleen aan de leiding reed. Van Vleuten hoopt volgend jaar in Tokio alsnog goud te pakken, al vindt ze het ook belangrijk om meerdere richtpunten te hebben.

"Het is zeker een prachtig doel, maar in het leven - en zeker in het wielrennen - is er meer dan alleen de Olympische Spelen", zegt ze tegen Cyclingnews. Er zijn zoveel mooie races in een jaar. Me dan volledig op de Olympische Spelen focussen, is voor mij geen goede benadering."

Annemiek van Vleuten won afgelopen seizoen voor het tweede jaar op rij de Giro Rosa. (Foto: Pro Shots)

Pas na Luik-Bastenaken-Luik beslissing over Giro Rosa

Van Vleuten start haar seizoen met de voorjaarsklassiekers, zoals de Strade Bianche (7 maart) en de Ronde van Vlaanderen (5 april). Na Luik-Bastenaken-Luik eind april gaat ze met de ploegleiding van Mitchelton-SCOTT om de tafel zitten om haar route richting de Spelen verder uit te stippelen.

De Utrechtse beslist dan onder meer of ze haar titel in de Giro Rosa verdedigt. La Course in Parijs rijdt ze, mede vanwege het weinig uitdagende parcours, in ieder geval niet.

Wat Van Vleuten zeker weet, is dat ze aan het eind van volgend seizoen probeert haar wereldtitel te prolongeren. De wegrace in het Zwitserse Martigny is uitermate geschikt voor klimmers. "Toen de UCI de locatie en het parcours bekendmaakte, was ik erg blij met wat ik zag. Het WK gaat erg interessant worden."

Van Vleuten kan als bekroning voor het afgelopen seizoen nog onderscheiden worden met de Velo d'Or. Ze is de enige vrouw op de lijst met in totaal twaalf genomineerden voor de prestigieuze prijs.