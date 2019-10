Ploegleider Arthur van Dongen maakt net als Tom Dumoulin de overstap naar Jumbo-Visma. De 51-jarige coach was de afgelopen vier jaar actief voor Team Sunweb.

"Het is leuk om de overstap naar Team Jumbo-Visma te maken", zegt Van Dongen dinsdag op de website van Jumbo-Visma. "Ik ben er blij mee en heb er zin in."

"Bij Team Sunweb heb ik de opstap naar de beroepsrenners kunnen maken en ik had er ook prima verder gekund, maar ik krijg een mooie kans bij Team Jumbo-Visma en kijk ernaar uit om die te pakken."

Volgens Jumbo-Visma staat de komst van Van Dongen los van de overgang van Dumoulin. De Limburger tekende in augustus een contract voor drie seizoenen bij de Nederlandse wielerploeg.

Van Dongen werkte eerder samen met onder anderen Groenewegen

Bij Jumbo-Visma komt Van Dongen veel oude bekenden tegen. Zo werkte de Dongenaar, die eerder ook voor de opleidingsploeg van Rabobank actief was, samen met ploegleiders Grischa Niermann, Sierk-Jan de Haan en Mathieu Heijboer.

Naast Dumoulin had hij verschillende renners die komend seizoen voor Jumbo-Visma uitkomen al eens onder zijn hoede, onder wie Timo Roosen, Bert-Jan Lindeman, Mike Teunissen, Lennard Hofstede en Antwan Tolhoek.

In 2014 was Van Dongen de coach van Dylan Groenewegen toen de Amsterdammer de Ronde van Vlaanderen voor beloften won. Groenewegen, die met vijftien overwinningen de succesvolste renner in 2019 is, verlengde zijn contract bij Jumbo-Visma maandag tot en met 2023.