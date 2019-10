De uitspraak in de rechtszaak rond de mogelijke omkoping van Alexandr Kolobnev door Alexander Vinokourov in de 2010-editie van Luik-Bastenaken-Luik is dinsdag opnieuw uitgesteld. Het vonnis wordt nu op 5 november verwacht.

De 46-jarige Vinokourov en de acht jaar jongere Kolobnev hangt een celstraf van zes maanden wegens corruptie boven het hoofd. Naast een gevangenisstraf werd door de rechtbank in Luik ook een boete van 100.000 euro voor Vinokourov en 50.000 euro voor Kolobnev geëist.

Vinokourov zou Kolobnev in 2010 150.000 euro hebben betaald voor de overwinning in Luik-Bastenaken-Luik. De olympisch kampioen van 2012 heeft het bedrag naar verluidt aangeboden aan zijn toenmalige Russische medevluchter, die in ruil daarvoor zijn benen zou hebben stilgehouden.

Beide renners werden aangeklaagd, waarop Vinokourov ontkende Kolobnev te hebben omgekocht tijdens de Belgische klassieker. "Het zit in de Slavische ziel om geld uit te lenen. Ik heb nooit in mijn carrière een wedstrijd gekocht en zeker niet Luik-Bastenaken-Luik in 2010", verdedigde de Kazach zich in mei voor de rechter.

Het podium van Luik-Bastenaken-Luik in 2010 met Alejandro Valverde (links), Alexander Vinokourov (midden) en Alexandr Kolobnev (rechts). (Foto: Pro Shots)

Uitspraak eerder uitgesteld vanwege te hoge werkdruk

In eerste instantie zou de langverwachte uitspraak in deze rechtszaak op 8 oktober worden gedaan, maar het vonnis werd met twee weken uitgesteld vanwege de te hoge werkdruk bij de rechtbank in Luik. Het is onduidelijk waarom de uitspraak nu opnieuw is verplaatst.

Vinokourov, die naast zijn olympische titel onder meer de Vuelta a España van 2006 won, zette in 2012 een punt achter zijn carrière. Hij is sinds 2013 teammanager bij Astana.

Kolobnev beëindigde twee jaar geleden zijn loopbaan. De Rus, die voor onder meer Rabobank uitkwam, werd in zowel 2007 als 2009 tweede in de WK-wegwedstrijd en veroverde brons in de olympische wegwedstrijd van 2008.