Enric Mas heeft dinsdag de Ronde van Guangxi op zijn naam geschreven. Zijn leidende positie kwam niet meer in gevaar in de zesde en laatste etappe, die werd gewonnen door de Duitser Pascal Ackermann. Antwan Tolhoek eindigde als vierde in de laatste WorldTour-koers van het jaar.

De slotrit van de Ronde van Guangxi ontaardde na 168 kilometer koers in een massasprint, die werd ontsierd door een valpartij in de laatste bocht. Onder anderen Matteo Trentin kon daardoor niet meestrijden om de zege.

Ackermann toonde zich de sterkste en hield de Colombiaan Sebastian Molano achter zich, terwijl Timo Roosen van Jumbo-Visma verdienstelijk als derde finishte. De 25-jarige Ackermann had vorige week al de derde etappe op zijn naam geschreven en eindigde bovendien in de eerste, tweede en vijfde rit als tweede.

De eindzege voor Mas werd in de slotetappe niet meer serieus bedreigd. De renner van Deceuninck-Quick-Step finishte dinsdag als 65e in dezelfde tijd als Ackermann en eindigt in het klassement bovenaan met een voorsprong van vijf seconden op naaste belager Daniel Felipe Martínez.

Pascal Ackermann schreef de zesde etappe op zijn naam. (Foto: Getty Images)

Tolhoek eindigt als vierde

De 24-jarige Mas, die vorig jaar de tweede plek opeiste in de Vuelta a España, won vorige week al de vierde etappe in de Ronde van Guangxi en dat was zijn eerste overwinning van het jaar.

Tolhoek (Jumbo-Visma) slaagde er net niet in het podium te halen. De Nederlandse nummer vier moet in het eindklassement acht seconden toegeven op de Italiaan Diego Rosa van Team INEOS. Met Team Sunweb-renner Martijn Tusveld (tiende plek) eindigde er nog een Nederlander in de top tien van het klassement.

De Ronde van Guangxi was de laatste WorldTour-koers van het seizoen. Vorig jaar ging de eindzege in de zesdaagse wielerwedstrijd naar de Italiaan Gianni Moscon.