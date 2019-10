Marianne Vos heeft dinsdag de eindzege in de UCI Women's WorldTour veiliggesteld. De Brabantse eindigde als derde in de Ronde van Guangxi en kroonde zich zo tot succesvolste wielrenster van 2019.

De eendagskoers in China - de laatste wedstrijd van dit jaar in de Women's WorldTour - telde 145 kilometer en ontaardde in een massasprint. De 32-jarige Vos hoefde alleen de Australische winnares Chloe Hosking en de Canadese Alison Jackson voor zich te dulden.

Die derde plek was voor Vos ruimschoots genoeg om de eindzege in het WorldTour-klassement veilig te stellen. Ze moest in de top vijftien eindigen om landgenote Annemiek van Vleuten, die niet meedeed in Guangxi, in de rangschikking te passeren.

"Het is een heel mooie manier om het wegseizoen te eindigen", zegt ploegleider Jeroen Blijlevens van CCC-Liv, het team van Vos. "Ze heeft deze trui ook verdiend, want ze heeft de punten in uiteenlopende wedstrijden gepakt. Zowel in sprints als in de meest lastige koersen."

Vos boekte uiteenlopende successen

Vos heeft haar WorldTour-winst onder meer te danken aan haar eindzeges in de Ronde van Yorkshire en de Ronde van Noorwegen, waarin ze meerdere etappes won. De ervaren Nederlandse schreef bovendien vier ritten in de Giro Rosa en de eendagskoers La Course op haar naam.

Vos, die dit jaar ook onder meer als derde eindigde in de Amstel Gold Race, boekte haar eerste WorldTour-zege van het seizoen in maart door voor de vierde keer in haar carrière de Trofeo Alfredo Binda te winnen.

De eindzege in het WorldTour-klassement ging vorig jaar nog naar Van Vleuten en het jaar daarvoor trok Anna van der Breggen aan het langste eind. De in 2016 opgerichte Women's WorldTour werd het eerste jaar gewonnen door de Amerikaanse Megan Guarnier.