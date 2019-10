Met de Ronde van Guangxi is er dinsdag een einde gekomen aan het WorldTour-seizoen bij de mannen en de vrouwen. Een terugblik in cijfers op een voor Nederland zeer succesvol wielerjaar.

Dylan Groenewegen begon het succesjaar van Jumbo-Visma op 10 februari met een zege in de vijfde etappe van de Ronde van Valencia en zorgde op 12 oktober in de Zeeuwse Tacx Pro Classic voor overwinning nummer 51 van zijn ploeg.

Met vijftien zeges in 2019 was de 26-jarige Noord-Hollander de succesvolste renner van het gehele wielerpeloton. De Ier Sam Bennett, de Duitser Pascal Ackermann en Primoz Roglic staan met dertien overwinningen tweede op de jaarlijst.

Topsprinter Groenewegen sprokkelde zijn dagzeges bij elkaar in onder meer de Tour de France (één), Parijs-Nice (twee) en de Ronde van Groot-Brittannië (drie). De Sloveen Roglic veroverde liefst vier eindzeges in etappekoersen uit de WorldTour: de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, Tirreno-Adriatico, de Ronde van Romandië en de Vuelta a España.

WorldTour-renners met meeste zeges in 2019 1. Dylan Groenewegen (Ned/Jumbo-Visma) - 15

2. Sam Bennett (Ier/BORA-hansgrohe) - 13

2. Primoz Roglic (Slv/Jumbo-Visma) - 13

2. Pascal Ackermann (Dui/BORA-hansgrohe) - 13

5. Julian Alaphilippe (Fra/Deceuninck-Quick-Step) - 12

6. Elia Viviani (Ita/Deceuninck-Quick-Step) - 11

7. Caleb Ewan (Aus/Lotto Soudal) - 10

7. Alexey Lutsenko (Kaz/Astana) - 10

9. Tadej Pogacar (Slv/UAE-Team Emirates) - 8

10. Alexander Kristoff (Noo/UAE-Team Emirates) - 7

10. Fabio Jakobsen (Ned/Deceuninck-Quick-Step) - 7

10. Álvaro José Hodeg (Col/Deceuninck-Quick-Step) - 7

Succesvolste jaar voor Jumbo-Visma

In het regenachtige Les Herbiers, even ten zuidoosten van Nantes, zette Jos van Emden zondag een uitroepteken achter het jubeljaar van Jumbo-Visma.

De 34-jarige Nederlander, die al twaalf jaar voor de ploeg rijdt en ook het rampjaar 2015 met slechts zes zeges heeft meegemaakt, tekende in de Chrono des Nations voor de 52e overwinning van 2019 voor de geel-zwarte formatie.

De ploeg, die eerder onder meer Rabobank en Lotto-Jumbo heette, boekte niet eerder zo veel zeges in één jaar. In 2019 was alleen het Belgische topteam Deceuninck-Quick-Step succesvoller: 69 overwinningen.

Het hoogtepunt voor Jumbo-Visma was de eindzege van Roglic in de Vuelta, de eerste winst van een grote ronde met de huidige sponsoren. De Tour de France was met vier ritzeges ook een groot succes.

WorldTour-ploegen met meeste zeges in 2019 1. Deceuninck-Quick-Step (Bel) - 69

2. Jumbo-Visma (Ned) - 52

3. BORA-hansgrohe (Dui) - 47

4. Astana (Kaz) - 39

5. Mitchelton-SCOTT (Aus) - 35

6. UAE-Team Emirates (VAE) - 30

7. Team INEOS (GB) - 26

8. Groupama-FDJ (Fra) - 24

9. Lotto Soudal (Bel) - 23

10. Movistar (Spa) - 21

Nederland derde op WorldTour-ranking

Bauke Mollema bezorgde Nederland in de Ronde van Lombardije op de valreep nog een zege in een wielermonument, een passend slotstuk voor een seizoen waarin Nederlandse renners in de WorldTour - het hoogste niveau in het wegwielrennen - achter België en Italië als derde eindigen in de landenranking.

De zege van Mollema in Lombardije was de zestiende WorldTour-overwinning van 2019 voor Nederland. Groenewegen is met vier zeges ook op deze lijst koploper, al moet hij de eerste plek met Fabio Jakobsen delen.

Mathieu van der Poel won Dwars door Vlaanderen en de Amstel Gold Race, terwijl Cees Bol, Wout Poels, Dylan van Baarle, Antwan Tolhoek, Mike Teunissen en Mollema allemaal één keer de beste waren in een WorldTour-koers.

In totaal boekte Nederland 108 profzeges in 2019. Alleen Italië (147 zeges) deed het beter.

Nederlandse renners met meeste zeges in 2019 (alle profkoersen) 1. Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) - 15

2. Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) - 11

3. Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step) - 7

4. Arvid de Kleijn (Metec-TKH Continental Cyclingteam) - 6

5. Raymond Kreder (Team UKYO) - 5

5. Mike Teunissen (Jumbo-Visma) - 5

5. Jeroen Meijers (Taiyuan Miogee Cycling Team) - 5

Roglic eerste op WorldTour-ranking

Roglic eindigt het jaar op de eerste plek van de individuele WorldTour-ranking. De beste Nederlander is Van der Poel, die met een elfde plek net buiten de top tien valt.

Individuele WorldTour-ranking 1. Primoz Roglic (Slv/Jumbo-Visma) - 4.635,28 punten

2. Julian Alaphilippe (Fra/Deceuninck-Quick-Step) - 3.569,95

3. Jakob Fuglsang (Den/Astana) - 3.472,5

4. Egan Bernal (Col/Team INEOS) - 3.346,75

5. Alejandro Valverde (Spa/Movistar) - 3.297

6. Greg Van Avermaet (Bel/CCC) - 2.947,33

7. Pascal Ackermann (Dui/BORA-hansgrohe) - 2.502

8. Alexander Kristoff (Noo/UAE-Team Emirates) - 2.484,5

9. Elia Viviani (Ita/Deceuninck-Quick-Step) - 2.392,12

10. Peter Sagan (Slw/BORA-hansgrohe) - 2.232

Nederlandse vrouwen wederom dominant

Bij de vrouwen was Nederland wederom zeer dominant. Op de wereldranglijst voor landen hebben de Oranje-rensters bijna twee keer zo veel punten als nummer twee Italië.

Bij de 23 WorldTour-koersen van 2019 ging de (eind)zege dertien keer naar een Nederlandse. Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen en Marianne Vos wonnen drie keer op het hoogste niveau en Kirsten Wild en Lorena Wiebes twee keer.

In het eindklassement van de WorldTour bestaat de gehele top drie uit Nederlandse rensters en staan er zes Nederlandse vrouwen in de top tien. Vos stootte Van Vleuten dinsdag door een derde plaats in de Ronde van Guangxi van de eerste plek.

WorldTour-ranking vrouwen 1. Marianne Vos (Ned/CCC-Liv) - 1.592 punten

2. Annemiek van Vleuten (Ned/Mitchelton-SCOTT) - 1.472,67

3. Lorena Wiebes (Ned/Parkhotel Valkenburg) - 1.302,33

4. Katarzyna Niewiadoma (Pol/Canyon-SRAM) - 1.240,17

5. Anna van der Breggen (Ned/Boels-Dolmans) - 1.095

6. Marta Bastianelli (Ita/Team Virtu) - 1.077

7. Amy Pieters (Ned/Boels-Dolmans) - 841

8. Lucinda Brand (Ned/Team Sunweb) - 797,5

9. Christine Majerus (Lux/Boels-Dolmans) - 690,67

10. Amanda Spratt (Aus/Mitchelton-SCOTT) - 680,67

Vos zegekoningin van het peloton

Vos domineerde in 2019 zoals in haar beste jaren. Met negentien overwinningen in alle koersen eindigt de 32-jarige Brabantse ook bovenaan in de ranglijst van de rensters met de meeste zeges dit seizoen.

De twaalf jaar jongere Wiebes beleefde juist haar doorbraak. De Nederlands kampioene mocht dit jaar vijftien keer juichen.