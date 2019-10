Dylan Groenewegen heeft maandag officieel voor drie jaar bijgetekend bij Jumbo-Visma. De 26-jarige topsprinter ligt nu tot en met 2023 vast bij de Nederlandse wielerploeg.

Groenewegen maakte in juli tijdens de Tour de France al bekend dat hij een mondeling akkoord over contractverlenging had bereikt. Jumbo-Visma meldt via een ludiek filmpje op Twitter dat de handtekeningen nu ook gezet zijn.

"Natuurlijk moet je ook kijken hoe het bij andere ploegen zit, maar ik voel me hier echt thuis", zegt Groenewegen. "We zijn tot een mooi akkoord gekomen. Ik heb hier alles wat ik wil hebben. Dus waarom moet je dan van ploeg veranderen?"

"Vooral het vertrouwen in elkaar is heel belangrijk De jongens om me heen doen het supergoed. Als je naar dit jaar kijkt, dan staat er een supertrein om mij heen. Ik weet zeker dat als ik hier blijf, ik verder blijf groeien."

Groenewegen succesvolste renner van 2019

Groenewegen kende een zeer succesvol seizoen. Met vijftien zeges is hij de renner met de meest overwinningen in 2019. De Ierse sprinter Sam Bennett en Jumbo-Visma-ploegmaat Primoz Roglic staan gedeeld tweede op de jaarlijst met ieder dertien zeges.

De geboren Amsterdammer stapte in 2016 over van het procontinentale Roompot-Oranje Peloton naar WorldTour-ploeg Lotto-Jumbo. Hij heeft zich bij het huidige Jumbo-Visma ontwikkeld tot een van de beste sprinters ter wereld.

De Nederlands kampioen van 2016 won dit seizoen één etappe in de Tour de France, waardoor hij voor het derde jaar op rij dagsucces had in de belangrijkste wielerkoers ter wereld. Verder boekte hij onder meer twee ritzeges in Parijs-Nice, drie ritzeges in de Ronde van Groot-Brittannië en was hij de beste in de semiklassieker Driedaagse Brugge-De Panne.

Anderhalve week geleden sloot Groenewegen zijn jaar af met winst in de Zeeuwse Tacx Pro Classic. Dat was de vijftigste overwinning uit zijn loopbaan.