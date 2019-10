Fernando Gaviria heeft maandag zijn tweede ritzege in de Ronde van Guangxi geboekt. De Colombiaan toonde zich in de vijfde en voorlaatste etappe van ruim 212 kilometer de sterkste in de sprint.

Gaviria was de Duitser Pascal Ackermann en de Italiaan Matteo Trentin de baas in finishplaats Guilin. De renner van UAE Team Emirates won afgelopen donderdag ook al de eerste rit van de Chinese WorldTour-koers.

Voor Gaviria is het zijn zesde overwinning van het seizoen. De sprinter won dit jaar - naast zijn twee dagzeges van deze koers - één etappe in de Giro d'Italia, twee ritten in de Ronde van San Juan en één etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

Timo Roosen kwam in de vijfde rit als elfde over de streep en was daarmee de beste Nederlander. Zijn ploeggenoot Antwan Tolhoek bij Jumbo-Visma is in het algemeen klassement nog altijd de beste Nederlander met de vierde plek.

Tolhoek staat op 22 seconden van de Spaanse klassementsleider Enric Mas van Deceuninck-Quick-Step, die ook op de voet wordt gevolgd door de Colombiaan Daniel Felipe Martínez (+5 seconden) en de Italiaan Diego Rosa (+14 seconden).

De Ronde van Guangxi is donderdag begonnen en wordt dinsdag afgesloten met een bergetappe. De laatste WorldTour-koers van het jaar werd vorig jaar gewonnen door de Italiaan Gianni Moscon.