Jos van Emden heeft Jumbo-Visma zondag de 52e overwinning van het seizoen bezorgd. De ervaren Nederlander was de beste in de Chrono des Nations, een Franse eendagstijdrit.

Van Emden legde het ruim 46 kilometer lange parcours met start en finish in Les Herbiers af in een tijd van 55 minuten en 2 seconden. Daarmee was hij ruim sneller dan de concurrentie.

Het podium werd in Frankrijk gecompleteerd door Team INEOS-renner Filippo Ganna, die op elf seconden tweede werd, én Jumbo-Visma-ploeggenoot Primoz Roglic (55.21).

De 34-jarige Van Emden had voor de zesde keer dit jaar dagsucces. Hij werd in 2019 onder meer voor de tweede keer Nederlands kampioen tijdrijden en was met Nederland de beste op de gemengde tijdrit bij de WK in Yorkshire.

Jumbo-Visma kent het succesvolste wielerseizoen ooit. Dylan Groenewegen, die ruim een week geleden voor de 51e overwinning van de Nederlandse ploeg tekende, heeft met zestien zeges het grootste aandeel.

Met de 52 overwinningen van dit jaar moet Jumbo-Visma alleen Deceuninck-Quick-Step voor zich dulden. De Belgische formatie boekte liefst 66 zeges.