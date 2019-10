Annemarie Worst heeft zondag met overmacht de wereldbekerwedstrijd veldrijden in Bern op haar naam geschreven. De 23-jarige Nederlandse bleef haar twee jaar jongere landgenote Ceylin del Carmen Alvarado voor in de Zwitserse modder.

Worst, die haar eerste wereldbekerzege boekte, had na 45 minuten koersen door de blubber een voorsprong van 33 seconden op Alvarado. De Britse Anna Kay eindigde op 56 tellen als derde. De 22-jarige Yara Kastelijn was op de vijfde plek de derde jonge Nederlandse in de top vijf.

De Belgische wereldkampioene Sanne Cant kwam in haar eerste wereldbekercross van het seizoen niet verder dan plek acht op bijna twee minuten van de winnares.

Europees kampioene Worst nam na een goede start vrijwel direct de leiding en had na één rondje al een flinke voorsprong op de achtervolgende groep. Alvarado reed daaruit weg in de tweede ronde, waardoor het podium vrij snel vaststond.

Worst en Alvarado ontbraken vorige maand bij de eerste twee wereldbekers in de Verenigde Staten. De Canadese Maghalie Rochette - zondag slechts elfde - won in Iowa City en Katerina Nash was de beste in Waterloo. De 41-jarige Tsjechische eindigde als zevende in Bern en blijft de leidster in de wereldbekerstand.

Er volgen dit seizoen nog zes crosses in de wereldbeker. De eerstvolgende is op 16 november in het Tsjechische Tábor. Vorig seizoen pakte Marianne Vos de eindzege in de wereldbeker, maar de zevenvoudig wereldkampioene in het veld is nog bezig aan haar wegseizoen.

Belgisch podium bij de mannen

Bij de mannen was er een volledig Belgisch podium in Bern. Eli Iserbyt bleef zijn landgenoten Toon Aerts en Michael Vanthourenhout ruim voor.

Corné van Kessel was op de vijfde plek de beste Nederlander. Lars van der Haar (zesde) en Joris Nieuwenhuis (negende) eindigden ook nog in de top tien.

Voor de 21-jarige Iserbyt was het al de derde wereldbekerzege op rij dit seizoen. Aerts eindigde voor de derde keer als tweede.