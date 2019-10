Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik hebben zondag op de slotdag van de EK baanwielrennen in Apeldoorn knap zilver veroverd op de koppelkoers. Voor Kirsten Wild en Amy Pieters was er brons op dit olympische onderdeel.

Van Schip won in de koppelkoers voor mannen met een uiterste krachtsinspanning de laatste sprint en pakte zo precies genoeg punten om Duitsland van de tweede plaats te stoten.

Nederland eindigde na tweehonderd rondes - met na elke tien rondes een sprint - net als de Duitse mannen Maximilian Beyer en Theo Reinhardt op 37 punten. Bij een gelijke stand telt de laatste sprint. Het goud ging naar de Denen Lasse Norman Hansen en Michael Mørkøv (52 punten).

Voor de 25-jarige Van Schip was het de tweede medaille van de EK in Apeldoorn. Zaterdag pakte hij na een sterk optreden zilver op de puntenkoers.

De Nederlandse baanploeg beëindigt de Europese kampioenschappen in eigen land met vijf keer goud, vier keer zilver en vier keer brons op de eerste plek van de medaillespiegel. Dat lukte eerder al bij de WK's van 2018 en 2019 en de EK van 2018.

Nederlandse medailles op EK baanwielrennen Goud: Jeffrey Hoogland (sprint), Teamsprinters, Harry Lavreysen (keirin), Kirsten Wild (omnium en afvalkoers)

Zilver: Harrie Lavreysen (sprint), Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik (koppelkoers), Van Schip (puntenkoers), Theo Bos (kilometer tijdrit)

Brons: Matthijs Büchli (keirin), Wim Stroetinga (scratch), teamsprintsters, Kirsten Wild en Amy Pieters (koppelkoers)

Wild en Pieters derde op koppelkoers

Wild en Pieters kwamen in de koppelkoers - 120 rondes met om de tien rondes een sprint - tot 23 punten. De Deense vrouwen Amalie Dideriksen en Julie Leth (33 punten) veroverden de Europese titel en het zilver was voor Groot-Brittannië (31 punten).

Het Nederlandse duo bleef lang in het spoor van Denemarken, maar een val van Wild met nog 43 rondes te gaan terwijl Pieters in koers was, brak het ritme. "Ik gleed een beetje lullig weg, het was mijn eigen schuld", zei Wild na de race tegen de NOS. "Het doel was het podium en dat is gelukt", aldus Pieters.

Wild en Pieters werden begin dit jaar wereldkampioen op de koppelkoers. Het Nederlandse duo veroverde samen ook WK-zilver (2018) en twee keer eerder EK-brons (2017 en 2018) op dit onderdeel, dat volgend jaar op het olympische programma zal staan in Tokio.

De 37-jarige Wild pakte zondag haar derde medaille van deze week, want ze won eerder goud op het omnium en de afvalkoers. In totaal stond de Zwolse achttien keer op het EK-podium in haar baancarrière.

Amalie Dideriksen en Julie Leth vieren hun Europese titel op de koppelkoers. (Foto: Pro Shots)

Bos komt nipt tekort voor goud

Theo Bos kwam veertien jaar na zijn wereldtitel op de kilometer tijdrit in de buurt van EK-goud, maar hij moest in de finale net zijn meerdere erkennen in de Fransman Quentin Lafargue: 1.00,289 om 1.00,409.

Sam Ligtlee kwam net tekort voor een podiumplek. De 21-jarige Nederlander, die eerder op zondag tweede was geworden in de kwalificaties, klokte in de eindstrijd de vierde tijd: 1.00,701. De Fransman Michaël D'Almeida reed in 1.00,663 naar het brons.

Bos en Ligtlee kwamen bij deze EK alleen in actie op dit niet-olympische onderdeel. De 36-jarige Bos, die in zijn carrière vijf wereldtitels pakte op de baan, werd eerder dit jaar bij de WK ook al tweede achter Lafargue.

Ligtlee veroverde vorig jaar brons bij de EK. De titel ging toen naar Matthijs Büchli, die deze week de tijdrit liet schieten.

Theo Bos (links) op het podium naast de Fransen Quentin Lafargue en Michaël D'Almeida. (Foto: Pro Shots)

Lamberink niet in buurt van medailles

Kyra Lamberink kwam in de finale van de 500 meter tijdrit niet in de buurt van de medailles. De 23-jarige Nederlandse noteerde met 34,160 de zevende tijd in een veld van acht rensters.

Lamberink was eerder op zondag sneller in de kwalificaties, toen ze met 33,952 als vierde eindigde.

De Europese titel op het niet-olympische onderdeel ging naar de Russische Anastasiia Voinova. Ze bleef met 33,005 haar landgenote en de regerend wereldkampioene Daria Shmeleva (33,057) nipt voor. De Oekraïense Olena Starikova pakte brons (33,328).

Lamberink eindigde bij de EK van vorig jaar nog als vierde in de eindstrijd. Steffie van der Peet wist zich zondag in Apeldoorn net niet te plaatsen voor de finale. De twintigjarige Nederlandse werd negende.

Kyra Lamberink kwam niet verder dan een zevende plek op de 500 meter tijdrit. (Foto: Pro Shots)