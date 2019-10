Sam Ligtlee en Theo Bos hebben zich zondag op de slotdag van de EK baanwielrennen met respectievelijke de tweede en derde tijd gekwalificeerd voor de finale op de kilometer tijdrit. Bij de vrouwen mag Kyra Lamberink op de 500 meter tijdrit strijden om de medailles.

Quentin Lafargue was in Omnisport Apeldoorn de snelste renner in de kwalificaties van de kilometer tijdrit met een tijd van 1 minuut en 0,045 seconden.

De 21-jarige Ligtlee gaf met een tijd van 1.00,196 slechts 0,151 seconden toe op de Fransman. De vijftien jaar oudere Bos klokte 1.00,226.

Ligtlee en Bos komen bij deze EK alleen in actie op dit niet-olympische onderdeel. Routinier Bos, die in zijn carrière onder meer vijf wereldtitels veroverde op de baan, werd eerder dit jaar bij de WK achter Lafargue tweede op de kilometer tijdrit.

Ligtlee pakte vorig jaar brons bij de EK. De titel ging toen naar Matthijs Büchli, die deze week de tijdrit laat schieten.

Kyra Lamberink gaat voor een medaille op de 500 meter tijdrit. (Foto: Pro Shots)

Lamberink als vierde naar eindstrijd

Lamberink zette in de kwalificaties van de 500 meter tijdrit voor vrouwen de vierde tijd neer: 33,952. Een plek in de top acht was vereist voor een plek in de finale. De 23-jarige Nederlandse eindigde bij de EK van vorig jaar als vierde in de eindstrijd.

De Russische Anastasiia Voinova was zondag met 33,611 de snelste in de kwalificaties. Ook de Oekraïense Olena Starikova (33,706) en de Russische Daria Shmeleva (33,827) waren sneller dan Lamberink.

De finale van de 500 meter en de kilometer tijdrit zijn later op zondag (vanaf 14.00 uur). De koppelkoersen (vrouwen en mannen) zijn daarna het slotstuk van de EK.