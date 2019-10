Harrie Lavreysen heeft zaterdag bij de EK baanwielrennen in Apeldoorn de Europese titel op de keirin veroverd. Het brons op dit onderdeel ging naar Matthijs Büchli en op de puntenkoers eiste Jan-Willem van Schip het zilver voor zich op.

De 22-jarige Lavreysen hield in de finale in Omnisport de Rus Denis Dmitriev ruim achter zich. Büchli, de regerend wereldkampioen op de keirin, kwam kort voor de Tsjech Tomás Bábek als derde over de finish.

Lavreysen veroverde dit jaar bij de Europese Spelen in het Wit-Russische Minsk ook al goud op de keirin. De geboren Brabander pakte vrijdag zilver op het onderdeel sprint, nadat hij de finale van zijn landgenoot Jeffrey Hoogland verloor. Büchli en Lavreysen pakten dit EK al goud op de teamsprint.

Büchli pakte op de EK nog nooit goud op de keirin. In 2014 moest hij zich met zilver tevredenstellen, net als op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro.

Met het goud zorgde Lavreysen voor de vijfde Europese titel in Apeldoorn. Eerder was er dus goud voor Hoogland en de teamsprinters en was Kirsten Wild de sterkste op zowel de afvalkoers als het omnium.

Shanne Braspennincx eindigde als vierde op de keirin. (Foto: Pro Shots)

Braspennincx grijpt net naast medaille

Bij de vrouwen slaagde Shanne Braspennincx er net niet in om op het podium te eindigen op de keirin. De Brabantse moest zich tevredenstellen met de vierde plaats.

De 28-jarige Braspennincx lag in de slotronde nog tweede, maar werd in de laatste meters gepasseerd door de Duitse Lea Sophie Friedrich (zilver) en de Russin Daria Shmeleva (brons). Het goud werd opgeëist door de Française Mathilde Gros.

Eerder op zaterdag werd Laurine van Riessen gediskwalificeerd in de eerste ronde en strandde vervolgens in de herkansingen.

Jan-Willem van Schip moest op de puntenkoers Bryan Coquard voor zich dulden. (Foto: Pro Shots)

Van Schip pakt zilver op puntenkoers

Van Schip verzamelde 93 punten en nam in de slotfase nog een ronde voorsprong, maar kwam uiteindelijk net tekort voor het goud. Dat ging met 98 punten naar de Fransman Bryan Coquard. Het podium werd gecompleteerd door de Griek Christos Volikakis (85 punten).

Eerder dit jaar werd de 25-jarige Van Schip al wereldkampioen op de puntenkoers en pakte hij bij de Europese Spelen zilver op dit onderdeel.

Bij de vrouwen kwam Amy Pieters niet verder dan de twaalfde plaats op de puntenkoers. De Nederlandse verzamelde slechts drie punten en zag de Italiaanse Maria Giulia Confalonieri (46 punten) met de Europese titel aan de haal gaan.