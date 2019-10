Matthijs Büchli en Harrie Lavreysen hebben zich zaterdag bij de EK baanwielrennen in Apeldoorn overtuigend geplaatst voor de finale op de keirin. Bij de vrouwen bereikte Shanne Braspennincx eveneens de eindstrijd op dit onderdeel.

Büchli eindigde in zijn heat in Omnisport als tweede achter de Rus Denis Dmitriev en Lavreysen won zijn halve finale. De eerste drie in elke heat plaatsten zich voor de eindstrijd.

Büchli is de regerend wereldkampioen op de keirin, maar pakte op de EK nog nooit goud op dat onderdeel. In 2014 moest hij zich met zilver tevredenstellen, net als op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro.

Lavreysen veroverde dit jaar bij de Europese Spelen in het Wit-Russische Minsk goud op de keirin. De geboren Brabander pakte vrijdag zilver op het onderdeel sprint, nadat hij de finale van zijn landgenoot Jeffrey Hoogland verloor. Büchli en Lavreysen hebben dit EK al goud op de teamsprint op hun naam staan.

Braspennincx derde in halve finale

Bij de vrouwen eindigde Braspennincx als derde in haar halve finale. Ze moest de Russin Anastasiia Voinova en de Française Mathilde Gros voor zich dulden.

Eerder op zaterdag werd Laurine van Riessen gediskwalificeerd in de eerste ronde en strandde vervolgens in de herkansingen.

De finales op de keirin staan later op zaterdagavond op het programma.