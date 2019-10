Nils Eekhoff vecht zijn diskwalificatie bij de WK wielrennen aan bij het internationaal sporttribunaal CAS. De Noord-Hollander veroverde in eerste instantie de wereldtitel bij de beloften, maar werd na langdurig juryberaad uit de uitslag geschrapt wegens stayeren.

De 21-jarige Eekhoff kwam eind vorige maand vroeg in de titelstrijd bij de beloften ten val. In de achtervolging op het peloton zou hij volgens de jury van de internationale wielerunie UCI met nog zo'n 120 kilometer voor de boeg hebben gestayerd achter een auto.

Een half uur nadat Eekhoff als eerste over de finish was gekomen in Yorkshire, werd hij gediskwalificeerd. De stagiair van Team Sunweb was al op weg naar het podium toen hij hoorde dat hij uit de uitslag was geschrapt.

"Toen ik ineens hoorde van diskwalificatie, barstte ik in tranen uit", zei de gedesillusioneerde Eekhoff toen. "Ik was mij van geen kwaad bewust en ik heb geen moment gedacht dat ik met vuur speelde."

Nils Eekhoff barstte in tranen uit na zijn diskwalificatie. (Foto: Getty Images)

'De toepassing van de regel over stayeren moet anders'

De KNWU liet eerder nog weten niet in beroep te gaan tegen de beslissing, maar de Nederlandse wielerbond steunt Eekhoff nu bij zijn stap naar het CAS. De bond vindt dat de regel over stayeren niet consequent is toegepast tijdens het seizoen.

"De toepassing van die regel moet anders", stelt directeur Thorwald Veneberg zaterdag bij de NOS. "Nils moet ook duidelijkheid krijgen waarom die beslissing op dat moment is genomen, want die hebben we op dit moment niet."

"Zo kan er misschien toch nog iets goeds komen uit deze situatie", vervolgt Veneberg. "Laat er in ieder geval goed gekeken worden naar die reglementen en de toepassing daarvan. En dan kijken we wel wat daarvan het resultaat wordt."

Eekhoff mocht zich even de eerste Nederlandse wereldkampioen bij de beloften noemen, maar moest het goud aan de Italiaan Samuele Battistella laten.