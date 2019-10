Matthijs Büchli en Harrie Lavreysen hebben zich zaterdag bij de EK baanwielrennen in Apeldoorn overtuigend voor de halve finales op de keirin geplaatst. Bij de vrouwen mag Shanne Braspennincx zich opmaken voor de strijd om een plek in de finale.

Zowel Büchli als Lavreysen wist zijn heat te winnen in Omnisport en dat was ruimschoots genoeg om zich voor de halve finales te plaatsen. De nummers één en twee van de vier heats kwalificeerden zich rechtstreeks voor de volgende ronde.

Büchli is de regerend wereldkampioen op de keirin, maar pakte op de EK nog nooit goud op dat onderdeel. In 2014 moest hij zich met zilver tevredenstellen, net als op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro.

Lavreysen veroverde dit jaar bij de Europese Spelen in het Wit-Russische Minsk goud op de keirin. De geboren Brabander pakte vrijdag zilver op het onderdeel sprint, nadat hij de finale van zijn landgenoot Jeffrey Hoogland verloor. Büchli en Lavreysen hebben dit EK al goud op de teamsprint op hun naam staan.

Bij de vrouwen wist Braspennincx net als Büchli en Lavreysen haar heat te winnen. Laurine van Riessen werd gediskwalificeerd en slaagde er ook niet in om zich via de herkansingen voor de halve eindstrijd te plaatsen.

De halve finales op de keirin staan zaterdagavond vanaf 19.00 uur op het programma. Later op de avond worden ook de finales afgewerkt.