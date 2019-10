Pascal Ackermann heeft zaterdag na twee tweede plaatsen op rij alsnog een etappe in de Ronde van Guangxi gewonnen. De Duitser sprintte in de derde rit, een heuveletappe van 143 kilometer, naar de zege in Nanning en verstevigde zijn leiding in het algemeen klassement.

De 25-jarige Ackermann moest in de eerste twee etappes respectievelijk Fernando Gaviria en Daniel McLay voor zich dulden, maar zaterdag was het alsnog raak voor de renner van BORA-hansgrohe. Hij won de sprint van een uitgedunde groep.

De Wit-Rus Alexandr Riabushenko en de Italiaan Matteo Trentin completeerden het podium in het Chinese Nanning. Voor Trentin is het de derde dag op rij dat hij als derde finisht. Martijn Tusveld was met de elfde plek de beste Nederlander.

Ackermann is bezig aan het slot van een voor hem sterk wielerseizoen. De sprinter schreef dit jaar onder meer twee etappes in de Giro d'Italia op zijn naam en won bovendien het puntenklassement van de eerste grote ronde van het jaar.

Door zijn overwinning van zaterdag staat Ackermann nog wat steviger aan kop van het algemeen klassement. Naaste belager Trentin staat op zeven seconden van de Duitser en nummer drie Riabushenko moet zestien seconden goedmaken op de leider.

De Ronde van Guangxi wordt zondag vervolgd met een zware bergrit van ruim 161 kilometer en dan is de kans groot dat Ackermann de leiding in het klassement kwijtraakt. De laatste WorldTour-koers van het jaar, die vorig jaar werd gewonnen door de Italiaan Gianni Moscon, duurt tot en met dinsdag.