Kirsten Wild prolongeerde vrijdag bij de EK baanwielrennen in Apeldoorn niet alleen haar Europese titel op het omnium, ze bewees minder dan een jaar voor de Spelen van Tokio ook dat ze de Britse vedette Laura Kenny kan verslaan op een olympisch onderdeel.

Wild wees na de finish van de afsluitende puntenkoers vragend naar haar eigen borst. Ze had tijdens het spannende slotonderdeel van het omnium wel meegerekend op de fiets, maar ze durfde niet direct te juichen.

Al snel kwam het verlossende woord: de 37-jarige Zwolse eindigde in het klassement inderdaad voor haar grote rivale Kenny, al was het verschil met twee punten erg klein. "Ik was totaal niet zeker van mijn zaak", lachte Wild vlak voordat ze voor de achtste keer EK-goud kreeg omgehangen. "Ik dacht: klopt dit wel? Het kan haast niet. Maar het klopte dus wel."

Die twijfels kwamen ook door het respect dat Wild heeft voor Kenny. De 27-jarige Britse, die bekend werd onder haar meisjesnaam Trott, geldt met vier olympische titels (twee op het omnium en twee op de ploegenachtervolging) als de succesvolste baanrenster ooit op de Spelen. Daarnaast is ze elfvoudig Europees kampioene (vier keer op het omnium) en achtvoudig wereldkampioene (drie keer op het omnium).

Wild, die zelf als zesvoudig wereldkampioene en na vrijdag achtvoudig Europees kampioene ook geen korte erelijst heeft op de baan, legde twee weken voor de EK in Apeldoorn al uit dat ze tijdens trainingen nog steeds gemotiveerd wordt door het idee dat de Britse vrouwen in haar nek hijgen, met Kenny voorop.

"Ik vind Laura gewoon heel goed, ik heb haar heel hoog zitten", aldus de Nederlandse. "Ik heb er echt over nagedacht hoe zij te kloppen is, want ze was voor mij eigenlijk onklopbaar. Maar ze is dus te verslaan, daar ben ik heel blij mee."

Kirsten Wild viert haar Europese titel op het omnium met het Nederlandse publiek. (Foto: Pro Shots)

'Heb in het verleden vaak van Kenny verloren'

Het omnium in Apeldoorn was de eerste keer dat Wild en Kenny elkaar op een groot toernooi troffen op het olympische onderdeel sinds de Spelen van Rio, waar de Britse haar titel prolongeerde en Wild als zesde eindigde.

Kenny beviel een jaar na de Spelen van een zoon en richtte zich sinds haar terugkeer op de baan begin 2018 op EK's en WK's vooral op de ploegenachtervolging. Volgend jaar zal ze op olympische omnium in Tokio echter waarschijnlijk weer een geduchte tegenstander zijn van Wild, die in Japan voor het eerst een olympische medaille hoopt te veroveren.

"Ik heb in het verleden heel vaak tegen haar gereden, en heel vaak van haar verloren. Dat gaat wel in je hoofd zitten", aldus de Nederlandse, die bij afwezigheid van Kenny in 2018 en 2019 wereldkampioene werd op het omnium. "Het is fijn dat ik blijkbaar bij haar in de buurt kan blijven. Of voor haar kan zitten, zoals nu."

Wild benadrukte wel dat er nog veel werk verzet moet worden richting de Spelen. "Ik kan nu denken: het is klaar, ik kan het, maar zo werkt het gewoon niet. Wielrennen gaat om zoveel kleine dingetjes en ik denk dat er overal nog wel wat te halen is. Ik moet dus op alle fronten scherp blijven."

Wild komt zondag nog één keer in actie bij de EK in Apeldoorn, met Amy Pieters op het olympische onderdeel koppelkoers. Zaterdag staat in het teken van de keirin en de puntenkoers.