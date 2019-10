Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen stonden vrijdag bij de EK baanwielrennen voor de derde keer dit jaar tegenover elkaar in de sprintfinale van een groot toernooi. Hoogland won voor de tweede keer en hij genoot van wat hij en zijn teamgenoot een jaar voor de Olympische Spelen lieten zien.

"Ik snap eigenlijk niet hoe waanzinnig het niveau van ons tweeën is. Het voelt echt heel goed", jubelde Hoogland nadat hij van de baan in Apeldoorn was gestapt. "Alleen blijft het moeilijk om afstand te nemen van Harrie, haha."

De 26-jarige titelverdediger rekende in Omnisport in twee spannende races af met de vier jaar jongere Lavreysen. In maart verloor Hoogland in de finale van de WK in Polen nog van de Brabander, waarna hij in juni bij de Europese Spelen in Minsk revanche nam op Lavreysen.

Dat de twee wereldtoppers elkaar naar een zeer hoog niveau stuwen, bleek vrijdag ook in Apeldoorn. Lavreysen zag na de eerste heat een topsnelheid van 79,6 kilometer per uur op zijn tellertje staan, en dat persoonlijke record in een sprintrit was niet eens genoeg voor de winst.

"Het verschil tussen ons twee en de rest was vandaag heel groot. Ik hoop dat het zo blijft", zei Lavreysen met een glimlach. "Natuurlijk baal ik ervan dat ik verloren heb, maar de snelheden en tijden die we vandaag in de finale hebben neergezet, zijn wel echt bizar."

Hoogland: "Op dit moment veranderen Harrie en ik de sprint, dat klopt. Voor de finale zeiden we tegen elkaar: 'Dit is waar het voor ons om draait, hier willen we ons niveau laten zien.' In de eerste rondes kunnen wij eigenlijk alleen maar verliezen. Dat is soms wel moeilijk."

Jeffrey Hoogland werd voor de derde keer Europees kampioen op de sprint. (Foto: Pro Shots)

'Als we de baan op gaan, is het menens'

Moeilijk blijft het voor Hoogland en Lavreysen ook om in een belangrijke finale tegen iemand te rijden met wie ze elke dag trainen. "En dat wordt ook niet makkelijker nu we elkaar zo vaak treffen", glimlachte Hoogland.

"Maar de omgang met elkaar rond een grote finale wordt wel steeds makkelijker. Bij de WK in Polen wilden we niet aan elkaar laten weten wat we aan het doen waren. Maar we hebben allebei de behoefte aan die afleiding, de gesprekjes. Dus dat hebben we vandaag wel gedaan. Tot we voor de finale op de stoeltjes naast de baan gingen zitten, dan weten we allebei wat we moeten doen."

Op dat moment, vlak voor een belangrijke race, vergeten de twee Nederlanders even dat ze vrienden zijn. "Als we de baan op gaan, is het menens", zei Lavreysen. "Dan denk ik niet meer: oh, dat is Jeffrey. Nee, dan denk ik: hij is een concurrent en die moet ik verslaan."

Jeffrey Hoogland rekende in twee heats af met Harrie Lavreysen. (Foto: Pro Shots)

'We kennen elkaar door en door'

Op de baan hebben de twee geen geheimen meer voor elkaar. Lavreysen weet dat hij zijn topsnelheid langer kan vasthouden, terwijl Hoogland een sterkere acceleratie heeft vanuit een lage snelheid.

"We kennen elkaar door en door", aldus Lavreysen, die in beide finaleheats de kop moest afstaan aan Hoogland en niet meer over zijn teamgenoot heen kwam. "Vandaag hebben we eigenlijk twee redelijk saaie ritten gereden. Met zieke topsnelheden, dat wel. Ik voel me niet eens zo heel slecht. Ja, ik ben verslagen. Maar als ik verlies, dan het liefst van Jeffrey."

Hoogland was blij dat hij wederom aantoonde dat hij minstens net zo goed is als de wereldkampioen. "Ik wilde hier aan iedereen laten zien dat ik zeker ook de regenboogtrui waard ben. En dat ik richting Tokio boven Harrie kan staan. Dit is nog steeds geen wereldtitel, maar ik ben heel benieuwd wat volgend jaar gaat brengen als ik zo doorga."

Lavreysen komt zaterdag nog in actie op het onderdeel keirin. Dan is regerend wereldkampioen Matthijs Büchli de tweede Nederlandse deelnemer.