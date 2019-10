Jeffrey Hoogland heeft vrijdag bij de EK baanwielrennen zijn titel op de sprint geprolongeerd door Harrie Lavreysen te kloppen in een Nederlandse finale. Kirsten Wild verdedigde in Apeldoorn haar Europese titel op het omnium met succes.

Hoogland en Lavreysen gaven elkaar niet veel toe in de finale van het sprinttoernooi, maar Hoogland drukte zijn wiel twee keer net wat eerder over de streep dan zijn landgenoot.

De 26-jarige Hoogland en de vier jaar jongere Lavreysen stonden voor de derde keer dit jaar in de sprintfinale van een groot toernooi. Lavreysen versloeg zijn landgenoot begin maart bij de WK in Polen en Hoogland nam in juni revanche bij de Europese Spelen in Minsk.

Hoogland werd vorig jaar en in 2015 Europees kampioen op de sprint. Twee jaar geleden was hij bovendien goed voor zilver op dit onderdeel. Lavreysen won vorig jaar bij de Europese kampioenschappen in Glasgow brons, tot vrijdag zijn enige EK-medaille op de sprint.

Lavreysen en Hoogland prolongeerden woensdag met hun ploeggenoten Matthijs Büchli en Roy van den Berg al de Europese titel op de teamsprint. Het duo werd met het Nederlandse team ook wereldkampioen op dat onderdeel in 2018 en 2019.

Jeffrey Hoogland (in het oranje) was twee keer net wat sneller dan Harrie Lavreysen. (Foto: Pro Shots)

Wild houdt stand in spannend slot van omnium

Wild stond na drie onderdelen aan de leiding bij het omnium en ze hield stand in de afsluitende en zeer spannende puntenkoers. Ze versloeg met 116 punten de Britse Laura Kenny (114) en de Wit-Russische Tatsiana Sharakova (112).

De 37-jarige Zwolse greep de macht door overtuigend naar de zege te rijden in de afvalkoers, het derde onderdeel. Ze eindigde eerder op de dag als vierde op de scratch en als zevende in de temporace.

Het is voor Wild haar tweede gouden medaille van deze week, want donderdag was ze al de beste op de afvalkoers. Ze heeft in haar carrière nu acht Europese titels en zeventien EK-medailles verzameld.

Wild is ook tweevoudig wereldkampioene op het omnium (2018 en 2019). Op EK's won ze nu twee keer goud, drie keer zilver en één keer brons op het onderdeel, dat in tegenstelling tot de afvalkoers wel olympisch is. Bij de EK zijn belangrijke punten te verdienen voor kwalificatie voor de Spelen van Tokio.

Kirsten Wild reed als regerend wereldkampioene omnium in de regenboogtrui in Apeldoorn. (Foto: Pro Shots)

Van Schip vijfde bij omnium

Jan-Willem van Schip greep op het omnium net naast een medaille. De 25-jarige Nederlander eindigde als vijfde met 144 punten. Het goud ging naar de sterke Fransman Benjamin Thomas, die met 173 punten de Deen Lasse Norman Hansen (162) en de Brit Oliver Wood (149) aftroefde na vier onderdelen.

Van Schip stond na winst bij de scratch, een vijfde plek in de temporace en een derde plaats in de afvalkoers op de tweede plek in het klassement voor de afsluitende puntenkoers, waarop zijn belangrijkste rivalen hem voorbijgingen door twee rondjes te pakken (veertig punten). Zelf ging de Nederlander maar één keer rond (twintig punten).

Van Schip, de regerend wereldkampioen op de puntenkoers, had met een goede laatste sprint nog brons kunnen pakken, maar hij kwam net tekort tegen Wood.

De Utrechter pakte eerder dit jaar bij de Europese Spelen goud op het omnium. Vorig jaar was hij bij de WK in Apeldoorn goed voor zilver op het onderdeel.

Jan-Willem van Schip viel van het podium af in de afsluitende puntenkoers. (Foto: Pro Shots)